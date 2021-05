Telemundo vuelve a apostar por la telenovela romántica La cadena ha adquirido los derechos de la colección completa de la autora Corín Tellado para producir adaptaciones contemporáneas de sus románticas historias. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las historias románticas regresan a Telemundo por la puerta grande. La unidad nacional e internacional de producción de ficción de la compañía, Telemundo Global Studios, anunció este jueves el cierre de un acuerdo con Planeta que otorga a la empresa los derechos exclusivos de la colección completa de Corín Tellado para producir adaptaciones contemporáneas de sus historias en múltiples formatos, incluyendo unitarios y series de formato corto y largo para televisión lineal y plataformas digitales. "Como el productor #1 de contenido de ficción en español en los Estados Unidos, esta licencia por los derechos de la biblioteca completa de historias universales y perdurables de Corín Tellado es un sueño hecho realidad. Como decía Vargas Llosa, 'Corín Tellado era una maestra en la esencia de la literatura, que es contar historias. Daba a sus lectoras esa ración de fantasía e irracionalidad sin la que no podemos vivir'", comentó Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, en un comunicado que difundió este jueves la cadena. Corín Tellado Corín Tellado | Credit: Cortesía familia Tellado El ejecutivo de televisión destacó que "hemos desarrollado un plan distintivo en base a las obras de Tellado para crear series impactantes para diversos formatos y plataformas". "Hoy, más que nunca, las audiencias de habla hispana anhelan ver grandes historias de amor, y no existe un estudio mejor equipado para darle vida a estas historias de una manera moderna y culturalmente relevante para el disfrute de los televidentes latinos", señaló. Considerada una de las autoras más vendidas del mundo, Corín Tellado escribió cerca de 4,000 obras a lo largo de su carrera de las que vendió más de 400 millones de ejemplares, situándose por encima de autores de renombre como Stephen King, Paulo Coelho y Tolkien. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mejor conocida como la "gran dama" de la novela romántica por sus historias de romance, drama, triángulos amorosos y sagas familiares, sus obras "son reconocidas por sus fuertes personajes femeninos quienes enfrentan situaciones intensas y difíciles, pero que, a pesar de todo, acaban tomando el control de sus vidas en la búsqueda por el amor verdadero". Algunos de los títulos más vendidos de Tellado incluyen: No le hagas caso a tu hija, No está loca, Nadie te conoce, Historia de dos mujeres y Él cambió mi vida, entre otros.

