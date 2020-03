La nueva telenovela de José Ron llega a Univision La cadena de habla hispana estrenará el 13 de abril el más reciente melodrama que protagoniza el actor mexicano en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print José Ron se ha convertido en el indiscutible amuleto de la buena suerte de Univision. Telenovela que protagoniza, telenovela que registra altos números de audiencia, por eso no es de extrañar que ahora que Ringo está por llegar a su fin –el melodrama finaliza este martes 24 de marzo– la cadena siga confiando en el actor para continuar cubriendo parte de su programación estelar. Así, tras el desenlace de Ringo, Univision estrenará en abril Te doy la vida, la nueva telenovela que encabeza el galán de 38 años bajo la producción de Lucero Suárez. El melodrama, que se graba desde el año pasado en México y en el que Ron comparte créditos con Eva Cedeño, Jorge Salinas, Erika Buenfil y César Évora, entre un gran elenco, aterrizará en el prime time hispano el lunes 13 de abril a las 8 p.m., hora del Este. Image zoom Elenco protagónico Te doy la vida “Es una historia para toda la familia y trata de un niño que es adoptado y le da leucemia y va a necesitar un trasplante de médula. Es una historia muy emotiva y creo que a todos nos emociona mucho y nos llega el que un niño esté enfermo”, cuenta a People en Español la productora Lucero Suárez, quien siempre apuesta en sus producciones por dar mensajes positivos y llenos de esperanza. “Creo que en esta vida hay que hablar de las cosas positivas, hay que hablar de que en la vida todo se puede conseguir con cariño y dar un buen ejemplo”, comparte. Por tercera vez consecutiva, la también productora de Ringo y Enamorándome de Ramón vuelve a confiar en Ron para encabezar una de sus telenovelas. “Es la tercera vez que protagoniza conmigo y la verdad es que él ha dado las características que yo necesito para el protagónico. Me he entendido bien con él, es una persona muy disciplinada y que maneja el melodrama muy bien. Me siento muy a gusto con él”, asegura. Image zoom José Ron y Leonardo Herrera, padre e hijo en Te doy la vida SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Te doy la vida narra la historia de dos familias que entran en contacto a través de Nicolás (Leonardo Herrera), hijo adoptivo de Elena (Cedeño) y Ernesto (Jorge Salinas). Elena, Ernesto y Nicolás eran una familia feliz hasta que a Nicolás le diagnostican leucemia. La trama inicia cuando la familia se encuentra en una situación desesperada, Nicolás necesita urgentemente un trasplante de médula y solo Pedro (Ron), padre biológico de Nicolás, es compatible con él. El melodrama también cuenta con las actuaciones de Omar Fierro, Nuria Bages, Óscar Bonfiglio, Camila Selser, Arturo Carmona, Daniela Perea, Ricardo Margaleff, Gloria Sierra, Ara Saldívar, Octavio Ocaña y Mike Biagio, entre otros. Advertisement

