Darán la vida por el rating Este lunes iniciaron en México las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa con José Ron y Eva Cedeño como protagonistas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Este lunes, en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México, se dio el pizarrazo oficial de inicio de grabaciones de la nueva telenovela de Televisa Te doy la vida. La ficción, que está a cargo de la productora Lucero Suárez (Enamorándome de Ramón, La vecina), cuenta con José Ron y Eva Cedeño como pareja protagónica. "La historia es una belleza", aseguró el actor de 38 años a los numerosos medios de comunicación mexicanos que se dieron cita en el lugar para cubrir el evento. Image zoom Instagram José Ron Ron, quien recientemente terminó de filmar la nueva versión de Rubí, dará vida en esta historia a un mecánico que se entera de la noche a la mañana que tiene un hijo. "Es una pareja que tiene un hijo adoptivo que tiene leucemia, yo soy el padre biológico, nunca me enteré que tenía un hijo entonces cuando se entera es para salvarle la vida a este pequeño", avanzó el actor sobre la trama que se abordará en la telenovela. Image zoom Instagram José Ron SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama también cuenta con la actuación antagónica de Jorge Salinas, quien será el tercero en discordia en la historia de amor que encabezarán Ron y Cedeño. "Me mueve, me emotiva, me emociona ser parte de un proyecto así lleno de amor", expresó el actor mexicano durante el pizarrazo oficial de la telenovela. Image zoom Cortesía TELEVISA "Mi personaje es infértil entonces convence a su mujer, se van por la adopción y después la vida les juega un trastada", adelantó el actor sobre su participación en esta historia. Erika Buenfil, Omar Fierro, Nuria Bages, Ricardo Margaleff, José Manuel Lechuga, Óscar Bonfiglio, Camila Selser y Leonardo Herrera, entre otros, completan el elenco. Te doy la vida es la adaptación mexicana de una exitosa telenovela chilena del mismo nombre que se transmitió en 2016 por Mega. La ficción iniciará transmisiones en el primer trimestre de 2020 por Las Estrellas. Advertisement

