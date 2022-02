Te doy la vida y el rating: Univision acierta con el estreno de su nueva telenovela El melodrama protagonizado por José Ron y Eva Cedeño lideró su franja horaria de emisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Te doy la vida, la nueva telenovela estelar de Univision, aterrizó con el pie derecho en el prime time hispano. La telenovela protagonizada por José Ron y Eva Cedeño promedió durante su primer capítulo cerca de 1,8 millones de televidentes (P2+) y 690 mil adultos 18-49 años, posicionando a la cadena como la número 1 en español en su franja horaria de emisión. El estreno de la ficción producida por Lucero Suárez que también cuenta con las actuaciones de Jorge Salinas y Erika Buenfil superó cómodamente en audiencia a su competidor más directo, el drama turco Cennet (Telemundo), que sedujo en su mismo horario a 1,2 millones (P2+) y 497 mil adultos 18-49 años, según datos de Nielsen difundidos por PRODU. Te doy la vida Protagonistas de Te doy la vida | Credit: Cortesía TELEVISA El debut de la telenovela fue además la segunda opción más vista del prime time hispano, solo superada por la telenovela turca Amor eterno, también de Univision. Los 3 programas más vistos (13/04/2020): 1. Amor eterno (Univision): 2,264,000 (P2+) 2. Te doy la vida (Univision): 1,797,000 (P2+) 3. La rosa de Guadalupe (Univision): 1,702,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Univision continúa liderando así todas las franjas horarias estelares frente a las ficciones de Telemundo, que ni en sus últimos capítulos han logrado alcanzar el millón de televidentes (P2+), siendo el drama turco Cennet actualmente lo más fuerte de su prime time. Ron no tiene más que palabras de agradecimiento por el cariño que siempre ha recibido del público, primero con Ringo , después con Rubí y ahora con Te doy la vida. josc3a9-ron-te-doy-la-vida-1.jpg Te doy la vida | Credit: Cortesía TELEVISA "Es una carrera muy complicada y disfruto todo esto que estoy viviendo, todo esto que está pasando, pero ante todo siempre tengo mucho agradecimiento con Dios, con la gente que ha confiado en mi trabajo, en Lucero Suárez también, que ha sido clave para mí; entonces nada más me queda que entregarme cada día más y dar todo de mí", comparte Ron. Te doy la vida se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision.

