"Ya nada será igual". Así retomó Te doy la vida sus grabaciones tras la pandemia La telenovela protagonizada por José Ron, Eva Cedeño y Jorge Salinas retomó este lunes sus grabaciones bajo estrictas medidas de protección, siendo la primera producción de Televisa en reactivar su actividad. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, Televisa retomó este lunes la producción de sus telenovelas con el reinicio de las grabaciones de Te doy la vida, melodrama que protagoniza José Ron y que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este. "Ya estoy grabando nuevamente. Quiero contarles que estoy muy feliz, muy contento de regresar a grabar Te doy la vida. De repente es como raro porque no me acordaba ni de mi secuencia, los anillos en qué dedo iban, en qué mano, los capítulos de repente es como regresar a acordarme qué estaba pasando, de dónde venía… Es como muy raro pero aquí estamos ya nuevamente gracias a Dios con todos los cuidados necesarios y nada a gozar, a disfrutar y a cerrar con todo este proyecto que es para ustedes", compartió Ron en Instagram. "Regresando a grabar pero en otros tiempos, otras circunstancias. Ya nada será igual. Cuídense mucho por favor y todos los que tienen que regresar a trabajar extremen precauciones", escribió por su parte en Instagram el actor mexicano Arturo Carmona, quien interpreta a Eduardo Robles. Antes de retomar las grabaciones tras casi 2 meses en cuarentena, los actores tuvieron que someterse a la prueba de COVID-19 para descartar que estén contagiados. Para extremar precauciones, por el momento solo trabajará el personal indispensable para poder llevar a cabo las escenas y todos los miembros del equipo portarán cubre bocas. “Hemos comprado unos lavamanos portátiles, está uno en la entrada del foro y otro en la entrada de los camerinos, tenemos tapetes sanitizantes, la empresa te toma la temperatura al momento en el que llegas, tenemos geles para que te laves las manos, la utilería se desinfecta cada vez que se utiliza, de hecho los actores van a usar sus teléfonos personales cuando son necesario en escena para evitar que sean los de utilería los que se están usando”, explicó la productora de telenovela, Lucero Suárez, en una entrevista exclusiva para Las Estrellas. Te doy la vida se convierte así en el primer melodrama de Televisa en retomar las grabaciones tras la pandemia de la COVID-19. Si todo sale según lo previsto, próximamente también estará retomando su actividad en los foros de Televisa San Ángel Imperio de mentiras, la telenovela protagonizada por Angelique Boyer que también tuvo que suspender a finales de marzo su rodaje como medida de precaución ante la imparable programación del coronavirus.

Close Share options

Close View image "Ya nada será igual". Así retomó Te doy la vida sus grabaciones tras la pandemia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.