¿Qué pasará con los besos en la telenovela Te doy la vida? La productora del melodrama que protagoniza José Ron cuenta cómo están manejando este complejo asunto en su producción tras retomar las grabaciones en medio de la pandemia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin vacuna ni medicamentos específicos contra la COVID-19, el distanciamiento social de al menos dos metros entre personas que no conviven en el mismo hogar se ha convertido, junto con las estrictas medidas de protección e higiene, en la mejor manera de prevenir la infección provocada por el virus SARS-CoV-2, que ha puesto en jaque a todo el planeta. Esto ha generado un importante dilema en la industria de las telenovelas, donde el contacto físico entre los actores y los besos suelen ser constantes durante las grabaciones. ¿Habrá o no habrá besos durante la pandemia de la COVID-19? En la telenovela de la productora Lucero Suárez, Te doy la vida, por ejemplo, la última palabra la tienen siempre los actores, quienes pueden decidir con libertad qué hacer. "Yo he grabado dos besos y los actores no han tenido problema porque antes también la empresa les realizó pruebas de COVID para que se sintieran seguros, entonces saben que su compañero no tiene COVID. Ahora si hay algún actor que está muy temeroso pues no le obligamos", explica la productora en entrevista con People en Español. Image zoom José Ron, Erika Buenfil y Jorge Salinas con cubrebocas en las grabaciones de Te doy la vida SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Suárez lo más importante es que el actor se sienta cómodo en todo momento. "Si el actor está de acuerdo en hacerla como está escrita se hace y si no pues le buscamos una solución en la que pase lo mismo pero encontrándole otra manera", deja claro. Image zoom Erika Buenfil y Ara Saldívar en el set de Te doy la vida Instagram Ara Saldívar A fin de cuentas, asegura, el amor puede expresarse de muchas maneras y no necesariamente tiene que haber un beso entre los actores para que se vea la química. "El amor lo puedes ver en las miradas, en tomarse de la mano…", asevera la también productora de Ringo. "Tampoco es que todo el tiempo se estén besando", aclara. Te doy la vida se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por Univision. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image ¿Qué pasará con los besos en la telenovela Te doy la vida?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.