Mira los primeros promocionales de Te doy la vida, la nueva telenovela de José Ron El protagonista de Ringo encabeza el nuevo melodrama de Televisa que se estrena el 23 de marzo en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras Ringo y Rubí, José Ron suma un protagónico más a su exitosa carrera artística con Te doy la vida, la nueva telenovela de Televisa que el actor mexicano graba desde el año pasado en México y que se estrenará el próximo lunes 23 de marzo en México a las 6:30 de la tarde. El melodrama, que tiene como protagonista femenina a la actriz mexicana Eva Cedeño, relata la conmovedora historia de un mecánico interpretado por Ron que se entera de la noche a la mañana que tiene un hijo que está enfermo de leucemia. “Es una historia que toca un tema muy delicado y real con el que vivimos que es la leucemia. Mi personaje tiene un niño que tiene leucemia, entonces te mueve las fibras más sensibles y es una historia que te va a poner la piel chinita con todo lo que sucede”, compartía emocionado semanas atrás el intérprete de 38 años en entrevista con People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los primeros promocionales de esta telenovela que también cuenta con las actuaciones de Erika Buenfil, Jorge Salinas y Omar Fierro, entre un gran elenco, ya están al aire en México. “Cuando crees que todo está perdido sucede algo increíble”, dice la voz en off que suena en uno de esos promocionales en el que aparecen en escena Ron, Cedeño, Salinas y el niño Leonardo Herrera, quien promete robarse todo el protagonismo con su talento y carisma. Te doy la vida es la adaptación mexicana de una exitosa historia chilena del mismo nombre que se estrenó en 2016 a través de la cadena Mega. El melodrama marca el reencuentro en pantalla de Ron y Salinas, quienes rivalizaron hace casi diez años por el amor de Ana Brenda en la exitosa telenovela La que no podía amar. “Tenemos una muy buena amistad y volver a trabajar juntos después de La que no podía amar es algo increíble y padrísimo”, ha asegurado el también galán de Ringo. Advertisement

