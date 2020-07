Te doy la vida: cuándo termina y qué telenovela la sustituirá La telenovela protagonizada por José Ron y Eva Cedeño ya tiene fecha para su gran final en Estados Unidos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Univision se prepara para despedir de su parrilla de programación la exitosa telenovela mexicana Te doy la vida, historia que se mantiene desde su estreno en abril de este año como la ficción en español líder de su franja horaria de emisión. El melodrama que protagoniza José Ron llegará a su gran final el próximo lunes 3 de agosto a las 8 p.m., hora del Este, con un último capítulo cargado de un sinfín de emociones que prometen mantener al televidente al borde del asiento. Image zoom Te doy la vida Instagram José Ron El desenlace, que se transmitió en México el domingo 12 de julio, rompió récords de audiencia en su país de origen al superar los 5 millones de televidentes (P2+), la cifra más alta que registró el melodrama a lo largo de sus más de 80 capítulos. "Cerramos con números de audiencia históricos y nada de esto hubiera pasado sin su cariño y por supuesto su preferencia", escribió en su día Ron en Instagram. Image zoom Te doy la vida Cortesía TELEVISA Un éxito que se repite ahora en Estados Unidos donde la telenovela se mantiene desde el final del drama turco Amor eterno como la telenovela más vista del prime time. El capítulo del pasado martes 28 de julio, por ejemplo, fue seguido por 2,129,000 televidentes (P2+) y 823 mil adultos 18-49, una de sus marcas más altas hasta la fecha. Una cifra que contrasta fuertemente con el dato de audiencia que obtuvo su competidor más directo, el reality de competencias deportivas Exatlón (Telemundo), que fue de apenas 1 millón (P2+), según datos de Nielsen difundidos por PRODU. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La segunda telenovela más vista del día fue la comedia romántica Como tú no hay 2 (Univision), que se encuentra ya en sus últimas semanas; mientras que el tercer lugar fue para la también teleserie de Televisa Médicos, línea de vida (Univision) con Livia Brito y Daniel Arenas como protagonistas. Image zoom Como tú no hay 2 Cortesía W Studios Top 3 (P2+) 1. Te doy la vida: 2,1 millones 2. Como tú no hay 2: 1,6 millones 3. Médicos, línea de vida: 1,6 millones Contrario a lo que cabría esperar, Univision no estrenará una nueva telenovela en el lugar que dejará vacío a partir del próximo lunes Te doy la vida. Lo que hará será volver a emitir en ese horario capítulos del exitoso programa unitario de Televisa La rosa de Guadalupe que tan buenos resultados de audiencia ha dado siempre a la cadena. A partir del próximo martes 4 de agosto la barra de telenovelas de Univision quedará de la siguiente manera: 7PM: Vencer el miedo 8PM: La rosa de Guadalupe 9PM: Médicos, línea de vida 10PM: Como tú no hay 2

