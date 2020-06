Te doy la vida reescribe sus escenas tras baja de dos actrices por coronavirus La historia protagonizada por José Ron ha tenido que modificar sus planes de grabación para hacer frente a este imprevisto y que al aire se note lo menos posible. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos meses de parón debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus, la exitosa telenovela Te doy la vida (Univision) retomó la semana pasada sus grabaciones en México con dos importantes bajas en su elenco. "Hubo dos actrices que dieron positivo [a la prueba de detección de la covid-19]", confirma la productora del melodrama, Lucero Suárez, en entrevista con People en Español. Una prueba que Televisa le realizó a todo el elenco antes de reincorporarse al trabajo precisamente para detectar posibles casos de contagio. Si bien no presentan ningún síntoma, ambas actrices deben permanecer como mínimo 14 días en cuarentena, lo que ha trastocado inevitablemente los planes de la producción. "Se reescribieron casi todas las escenas para que no estuvieran presentes", explica Lucero. La producción capitaneada por Suárez se ha organizado de tal manera que se note lo menos posible la ausencia de las actrices en la historia que protagoniza José Ron. "Mi labor como productora es que eso no se note y que la historia transcurra como tiene que transcurrir. Mi asunto es arreglarlo de tal manera que la historia camine bien", asevera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En producción siempre tienes algo que te va a suceder. Ahorita es por covid pero en otras ocasiones es alguien al que tienen que operar de urgencia o una locación que te cierran porque tienen algún problema. Nuestra labor es solucionarlo", reitera la productora. Suárez confía en que una vez que pasen los 14 días reglamentarios las actrices puedan retomar las grabaciones para poder cerrar las historias de sus personajes. Pero en el caso de que no sea posible ya tiene en mente un plan B para solucionarlo. "Se les van a hacer nuevas pruebas. Si salen negativas grabaremos con ellas y si salen positivas prescindiremos de ellas otra vez. Yo la esperanza que tengo es que salgan negativas porque no han presentado ningún síntoma", comparte la productora. Si no hay más imprevistos, las grabaciones de la telenovela finalizarán la próxima semana. Te doy la vida se transmite a las 8 p.m., hora del Este, por la cadena Univision.

Close Share options

Close View image Te doy la vida reescribe sus escenas tras baja de dos actrices por coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.