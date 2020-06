Actrices de Te doy la vida contagiadas por coronavirus rompen por fin el silencio Las actrices hablaron por primera vez de lo sucedido a través de sus redes, donde confirmaron que ya se encuentran libres del virus tras realizarse una segunda prueba. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia de la existencia de dos casos de contagio por coronavirus dentro del elenco de la telenovela Te doy la vida (Univision) ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. "Hubo dos actrices que dieron positivo [en la prueba de detección de la covid-19]", confirmaba la productora del melodrama, Lucero Suárez, a People en Español. El aislamiento de al menos 14 días al que tenían que someterse obligatoriamente las actrices tras contraer la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 obligó a reescribir las escenas de la telenovela para hacer frente a este imprevisto en plena recta final de las grabaciones. La productora confiaba en que pasados los 14 días las actrices estuvieran libres del virus y pudieran reincorporarse al trabajo para cerrar las tramas de sus personajes. "Se les van a hacer nuevas pruebas. Si salen negativas grabaremos con ellas y si salen positivas prescindiremos de ellas otra vez. Yo la esperanza que tengo es que salgan negativas porque no han presentado ningún síntoma", compartía Suárez. Image zoom Te doy la vida TELEVISA Afortunadamente, la productora no va a tener que prescindir de ellas nuevamente puesto que tanto Dayren Chávez como Rocío de Santiago, las actrices infectadas, dieron negativo en la última prueba de detección de la COVID-19 que se les realizó la semana pasada, por lo que tras recibir este lunes los resultados están en condiciones para reincorporarse a las grabaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo confirmaron ambas actrices a través de sus respectivas cuentas de Instagram. "Como es de su conocimiento el día 20 de mayo me realicé la prueba de COVID-19, la cual el domingo 24 de mayo me hicieron de mi conocimiento que di positivo, por lo cual estuve guardando reposo completamente aislada y con los cuidados pertinentes indicados por los médicos. Hoy, 8 de junio me informaron el resultado de la segunda prueba realizada, por lo cual quiero hacerles de su conocimiento que el resultado fue negativo, por lo que puedo reincorporarme a mis actividades personales y laborales a partir de mañana 9 de junio. Gracias por su preocupación e interés hacia mi salud y mi persona", expresó Dayren, quien interpreta a Rosa en el melodrama que Univision transmite a las 8 p.m., hora del Este. Rocío de Santiago, quien da vida a la monja Inés, reconoció por su parte que la noticia de que tenía coronavirus la impactó demasiado porque era algo que no se esperaba. "A mí realmente donde me afectó bastante fue que yo vivo con mis abuelos, vivo con mis papás y mi hermano entonces éramos bastantes en casa y el saber que la vida de mis abuelos o de mis familiares estaban en riesgo la verdad me dolió mucho, sobre todo porque no entendía en qué momento me había infectado", se sinceró. "Gracias a Dios durante toda esta cuarentena, durante todos estos días ninguno ha presentado síntomas, todos están bien de salud, todos, yo supongo que fue un falso positivo, no lo sé, pero lo importante es que todos tenemos salud ahora sí, todos estamos bastante bien", concluyó la actriz.

Actrices de Te doy la vida contagiadas por coronavirus rompen por fin el silencio

