¿Te acuerdas de mí?, todo sobre la telenovela de Televisa que protagoniza Gabriel Soto El actor mexicano encabeza junto a Fátima Molina el nuevo melodrama estelar de Televisa que se estrenará a principios del próximo año en México en horario estelar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una exitosa historia turca adaptada a la realidad y costumbres de México traerá a principios del próximo año de vuelta a la televisión a Gabriel Soto como protagonista de ¿Te acuerdas de mí?, el nuevo melodrama estelar de Televisa que produce Carmen Armendáriz. "Es una novela llena de intriga, de amor, de pasión, que va rapidísimo, en cada capítulo sucede algo nuevo", avanzó emocionado Soto en una entrevista para el programa Hoy. Image zoom Gabriel Soto Twitter Carmen Armendáriz El actor tendrá como pareja en esta ficción que comenzará a grabarse el 14 de septiembre a la actriz mexicana Fátima Molina, quien debutará en Televisa con esta historia. Image zoom Fátima Molina Mezcalent "Mi personaje es Vera, es una mujer valiente, trabajadora, que sabe amar, que no le tiene miedo a mostrar sus emociones [...] Estoy contenta, estoy emocionada de que vean este nuevo proyecto y estoy segura de que les va a gustar muchísimo", expresó por su parte Molina. Elenco Gabriel y Fátima estarán arropados en esta historia por un gran elenco que incluye a reconocidas estrellas de la televisión como Guillermo García Cantú y Rebecca Jones y rostros nuevos, entre ellos el de la hija de Andrea Legarreta, Nina Rubín. Conoce al elenco de ¿Te acuerdas de mí?: Rebecca Jones- Antonia Solís Guillermo García Cantú- Olmo Image zoom Guillermo García Cantú Mezcalent Juan Carlos Barreto- Fausto Ana Bertha Espín- Delia Image zoom Ana Bertha Mezcalent Natalia Téllez- Lola Alejandro de la Madrid- Julio Marisol del Olmo- Ivana Pedro Sicard- Octavio María Penella- Mariana Enoc Leaño- Fuat Tamara Mazarrasa- Mélida Josh Gutiérrez- Teo Cuatli Jiménez- Gonzalo Federico Ayos- Gastón Alessio Valentini- Edy Nina Rubín- Faby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Historia Después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo, Pedro se enamora de Vera en un viaje de negocios. Está listo para dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Image zoom ¿Te acuerdas de mí? Cortesía UNIVISION Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza.

