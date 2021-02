Close

Se dispara la audiencia de la telenovela Te acuerdas de mí El melodrama protagonizado por Gabriel Soto y Fátima Molina da la sorpresa en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos con récord de audiencia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La telenovela Te acuerdas de mí con Gabriel Soto y Fátima Molina como protagonistas aterrizó discreta a principios de febrero en el prime time de Univision. El estreno de la ficción que produce Carmen Armendáriz apenas promedió 1,196,000 televidentes (P2+), un tímido dato de audiencia poco alentador para la cadena en comparación con los altos números obtenidos por sus otras producciones, especialmente Vencer el desamor y La rosa de Guadalupe, que han llegado a rozar los 2 millones de televidentes (P2+). Apenas tres semanas después, sin embargo, el panorama del melodrama es completamente diferente. La telenovela no ha dejado de ver crecer su audiencia conforme ha ido avanzando la historia, llegando a superar esta semana, por primera vez, la barrera del millón y medio de televidentes (P2+), coincidiendo con el asesinato del personaje interpretado por Rebecca Jones y el ruido mediático que se ha generado alrededor de la ficción tras los mensajes ofensivos que ha recibido su protagonista relacionados con su apariencia física. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Este lunes, sin ir más lejos, el melodrama batió su récord de audiencia al promediar 1,672,000 televidentes (P2+), su marca más alta hasta la fecha. Un cifra que se mantuvo el martes cuando la telenovela registró 1,610,000 televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Inspirado en una ficción turca repleta de intriga, romance y decepción, Te acuerdas de mí cuenta la historia de amor de Pedro (Soto) y Vera (Molina). Pedro, quien es forzado a casarse con la hija de Olmo (Guillermo García Cantú), se enamora de Vera durante un viaje de negocios. Listo para dejarlo todo por el amor, Pedro debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza con matar a Vera. Image zoom Fátima Molina, protagonista de Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Años más tarde, los dos se vuelven a ver cuando Olmo presenta a Vera a su familia como su novia. La reunión hace revivir el amor de Pedro y Vera, saca a relucir el pasado funesto que los une y da pie a un doloroso plan de venganza. Te acuerdas de mí se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Univision.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Se dispara la audiencia de la telenovela Te acuerdas de mí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.