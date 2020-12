Close

Primeros avances de la nueva telenovela de Gabriel Soto El actor mexicano protagoniza junto con Fátima Molina Te acuerdas de mí, un melodrama lleno de intriga, pasión y amor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Era un viaje de negocios y nunca imaginó que cambiaría toda su vida". Gabriel Soto regresa a principios del próximo año a la televisión mexicana convertido en Pedro, el protagonista de la nueva telenovela estelar de Televisa que se estrenará el 18 de enero en México. La empresa mexicana promociona desde hace varios días la inminente llegada de este melodrama que reúne todos los ingredientes para enganchar al público. "Es una [tele]novela llena de intriga, de amor, de pasión, que va rapidísimo, en cada capítulo sucede algo nuevo", avanzaba emocionado Soto meses atrás en el programa Hoy. En estos primeros avances podemos ver en escena por primera vez a sus protagonistas, Gabriel y Fátima Molina, como un pequeño aperitivo de lo que dará de sí el melodrama. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con Guillermo García Cantú, Rebecca Jones y la hija de Andrea Legarreta, Nina Rubín, entre su elenco, la telenovela gira alrededor de Vera (Molina) y Pedro (Soto), quienes tendrán que desenredar una red de intrigas para poder estar juntos. ¿Lo lograrán? Después de que lo fuerzan a casarse con la hija de Olmo (Cantú), Pedro se enamora de Vera en un viaje de negocios. Está listo para dejarlo todo por su nuevo amor, pero debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza la vida de esta. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonista de Te acuerdas de mí | Credit: Instagram Te acuerdas de mí Pedro se separa de su gran amor para salvarla, pero años más tarde, Pedro y Vera se vuelven a encontrar bajo circunstancias extrañas. Olmo, quien desconoce el pasado de Vera, se ha enamorado de ella y la presenta a su familia como su nueva novia. En el encuentro se reaviva el amor de Pedro y Vera, con lo que se descubre el pasado oscuro que los une y se desata un doloroso plan de venganza.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Primeros avances de la nueva telenovela de Gabriel Soto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.