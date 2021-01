Close

Univision apuesta por una historia 'fuerte', 'diferente' y 'subida de tono' con Te acuerdas de mí Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: TELEVISA La productora Carmen Armendáriz presentó este miércoles ante los medios de comunicación y rodeada de parte de su elenco Te acuerdas de mí, su nuevo melodrama que aterrizará en Univision el lunes 8 de febrero en sustitución de Imperio de mentiras. Te contamos todo sobre lo que dio de sí este evento en el que por supuesto estuvieron presentes sus protagonistas: Gabriel Soto y Fátima Molina. ¿Qué podemos esperar de esta historia que se transmitirá a las 9 p.m., hora del Este y que competirá directamente contra la nueva comedia romántica de Telemundo La suerte de Loli que encabeza Silvia Navarro? Empezar galería Subida de tono Image zoom Credit: TELEVISA La productora del melodrama, Carmen Armendáriz, presentó su telenovela como una historia de amor, "pero también llena de secretos y traiciones". "Según los horarios de los canales las historias tienen que ir subiendo de tono y tienen que ir subiendo de contenido y por eso escogí esta historia porque es fuerte". 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Diferente Image zoom Credit: TELEVISA "Es una historia diferente. Es un triángulo diferente: Pedro, su papá y Vera", añadió. "Todo el tiempo están pasando cosas". 2 de 10 Applications Ver Todo Adaptación turca Image zoom Credit: TELEVISA Armendáriz explicó que Te acuerdas de mí es una adaptación de una telenovela turca, "pero de la historia original que se llama La reina de la noche nosotros construimos muchísimo porque era una historia un poco floja para mi gusto", admitió. "Estuvimos construyendo con los escritores personajes alrededor [de la historia]". 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Gabriel es Pedro Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA En el melodrama Gabriel interpreta a Pedro Cáceres, un guapo y exitoso empresario de trato amable y sencillo que es la mano derecha e hijo adoptivo de Olmo. Renunció a su sueño de ser arquitecto y se casó con Marina en gratitud a su padre. Es un hombre leal capaz de renunciar a lo que más ama por el bien de los demás. 4 de 10 Applications Ver Todo Historia compleja Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA El galán de 45 años destacó que la historia que se está contando es compleja. "Hay que revisarla y estudiarla porque cada capítulo pasan cosas sumamente trascendentales para la historia, entonces hay que estar todo el tiempo estudiando, todo el tiempo revisando las secuencias emocionales", subrayó. 5 de 10 Applications Ver Todo Actor de corazón Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA "Los directores [de la telenovela] son muy demandantes a nivel emocional", aseguró Soto. "Aquí todos somos actores que nos gusta lo que hacemos, que amamos y respetamos un set de televisión, un set de trabajo, que venimos con toda la disciplina. Todos estamos trabajando de memoria. Somos actores que amamos lo que hacemos y que venimos aquí a dejar el alma y el corazón día con día". 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fátima Molina es Vera Image zoom Credit: TELEVISA La actriz mexicana da vida a Vera, una mujer alegre a la que le gusta la adrenalina y la velocidad. Siempre ha sentido un gran vacío por la ausencia de su padre. Estudió un máster en diseño de muebles en España. Es una mujer emprendedora y junto a su amiga Lola abre una tienda donde venden su propia línea. Es el amor prohibido de Pedro y tienen un hijo llamado Nico, al que ella educa como madre soltera. 7 de 10 Applications Ver Todo El mayor reto Image zoom Credit: TELEVISA "Yo creo que ha sido el tono un poco, que ha sido también nuevo para mí esto del melodrama, de la telenovela. Y al principio, no les voy a mentir, estaba nerviosa, pero con la ayuda de mis directores, de Gabriel y de todos mis compañeros que tienen también toda la experiencia la verdad es que hoy me siento muy contenta y muy feliz de estar disfrutando a Vera", expresó Fátima. "Me encanta lo que estamos logrando y ya quiero que lo vean". 8 de 10 Applications Ver Todo Elenco Image zoom Credit: TELEVISA En Te acuerdas de mí también participan Rebecca Jones, Ana Bertha Espín, Helena Rojo, Moisés Arizmendi, Pedro Sicard, Federico Ayos, Marisol del Olmo, Enoc Leaño, Emilio Guerrero, Natalia Téllez y la hija de Andrea Legarreta, Nina Rubí, entre otros. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Esperado estreno Image zoom Credit: TELEVISA La telenovela consta de 86 capítulos y se estrena en México este lunes 18 de enero en horario estelar, mientras que en Estados Unidos comenzará a transmitirse el 8 de febrero por Univision. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Univision apuesta por una historia 'fuerte', 'diferente' y 'subida de tono' con Te acuerdas de mí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.