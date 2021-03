EN VÍDEO: así se graba la telenovela Te acuerdas de mí en plena pandemia El melodrama estelar de Univision abre las puertas de su set de grabación a People en Español para mostrarnos, de la mano del actor Pedro Sicard, las medidas que se han implementado para garantizar la seguridad de todos en esta nueva normalidad. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El proceso de grabación de una telenovela no es el mismo hoy que hace un año. La irrupción de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 obligó a las diferentes empresas productoras, entre ellas Televisa, a adaptarse a esta nueva realidad que se vive desde entonces implementando una serie de protocolos para frenar en la medida de lo posible la propagación de un virus invisible y letal, el SARS-CoV-2, que mantiene en jaque al planeta. Te acuerdas de mí, el actual melodrama estelar de Univision que aún continúa grabándose en México en las instalaciones de Televisa San Ángel, no es ajeno a esta situación. La productora Carmen Armendáriz ha extremado desde un inicio todas las precauciones para minimizar el riesgo de contagio que pudiera darse dentro de su producción. Unas medidas estrictas pero necesarias que su equipo de trabajo debe cumplir a rajatabla. Cámara en mano, el actor Pedro Sicard, quien interpreta a Octavio en la historia que protagonizan Gabriel Soto y Fátima Molina, nos realiza un tour, en exclusiva, por el set de grabación del melodrama para mostrarnos todas las medidas de seguridad que se siguen. Medidas que incluyen el uso obligatorio del cubrebocas y la sana distancia entre los actores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos que usar el cubrebocas a fuerza, antes de entrar al set mira todo lo que nos hacen aquí en las manos y en el cuerpo nos sanitizan y ya entonces subimos al set", explica Sicard en la grabación mientras va mostrando detalladamente todos los pasos a seguir. Con cerca de 1 millón y medio de televidentes (P2+) que sintonizan cada noche Univision para ver qué sucede con la historia y sus personajes, Te acuerdas de mí se ha posicionado como la ficción de habla hispana líder de su franja horaria de emisión frente a La suerte de Loli. El melodrama se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este.

