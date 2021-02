Close

Así le fue en audiencia al estreno de Te acuerdas de mí con Gabriel Soto El melodrama debutó este lunes en la pantalla de Univision compitiendo directamente contra la comedia romántica de Telemundo La suerte de Loli que protagoniza Silvia Navarro. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto volvió a apoderarse de la pantalla de Univision como protagonista de Te acuerdas de mí, una intensa historia de amor que debutó este lunes en la cadena. El melodrama que también protagoniza la actriz mexicana Fátima Molina promedió durante su estreno –un capítulo especial de dos horas que comenzó a las 9 p.m., hora del Este– 1,196,000 televidentes (P2+) y 382 mil personas entre adultos de 18 a 49 años. La telenovela inició su andadura en Estados Unidos como la ficción menos vista del prime time de Univision por detrás de Vencer el desamor y el programa unitario La rosa de Guadalupe, que promediaron 1,583,000 (P2+) y 1,566,000 (P2+) televidentes en sus respectivas franjas horarias, según datos de Nielsen difundidos por Univision y PRODU. Image zoom Gabriel Soto, protagonista de Te acuerdas de mí | Credit: Cortesía TELEVISA Personas de más de 2 años 1.Vencer el desamor: 1,5 millones (P2+) 2.La rosa de Guadalupe: 1,5 millones (P2+) 3.La suerte de Loli: 1,1 millones (P2+) 4.Te acuerdas de mí: 1,1 millones (P2+) 5.Buscando a Frida: 1 millón (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama que produce Carmen Armendáriz también se vio superado en audiencia por sus competidores más directos, La suerte de Loli y Buscando a Frida –ambas producciones de Telemundo– en la franja de edad más codiciada por los anunciantes: la de 18 a 49 años. Image zoom Silvia Navarro, protagonista de La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO Adultos 18-49 años 1.La rosa de Guadalupe: 600 mil 2.Vencer el desamor: 510 mil 3.Buscando a Frida: 482 mil adultos 4.La suerte de Loli: 450 mil 5.Te acuerdas de mí: 382 mil adultos Te acuerdas de mí cuenta la historia de amor de Pedro (Soto) y Vera (Molina). Pedro, quien es forzado a casarse con la hija de Olmo (Guillermo García Cantú), se enamora de Vera durante un viaje de negocios. Listo para dejarlo todo por el amor, Pedro debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y mentor, amenaza con matar a Vera. Image zoom Gabriel Soto y Fátima Molina, protagonistas de Te acuerdas de mí | Credit: TELEVISA Años más tarde, los dos se vuelven a ver cuando Olmo presenta a Vera a su familia como su novia. La reunión hace revivir el amor de Pedro y Vera, saca a relucir el pasado funesto que los une y da pie a un doloroso plan de venganza.

