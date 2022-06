¿Qué ha sido de la vida de Tanya Vázquez? La actriz mexicana de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre y Corazón indomable se dejó ver por última vez en una telenovela en 2014. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tanya Vázquez Tanya Vázquez en 2012 | Credit: Mezcalent Durante muchos años, Tanya Vázquez fue un rostro muy habitual en las producciones de Televisa. La actriz mexicana, que comenzó a actuar siendo muy joven, participó en un sinfín de exitosas telenovelas de la empresa mexicana como Rubí (2004), Al diablo con los guapos (2007), Mañana es para siempre (2008) y Corazón indomable (2013), por nombrar solo algunos títulos. Sin embargo, tras su participación en Hasta el fin del mundo (2014), Tanya dejó de sumar melodramas a su extenso currículum, alejándose así de este género televisivo para enfocarse en su faceta como mamá. Ahora, casi una década después, la actriz está de regreso a su casa Televisa como parte del elenco de Corazón guerrero, historia que marca el debut como protagonista de Alejandra Espinoza. "Ya retomé mi trabajo, muy feliz de la vida trabajando con Salvador Mejía en la producción de Corazón guerrero. Ya tengo desde febrero grabando, pero todavía no salgo al aire", contó Tanya en una reciente entrevista con el reportero mexicano Eden Dorantes para su canal de YouTube. "[Me siento] afortunada y agradecida de poder retomar ahora mi trabajo con una excelente producción. Yo agradecidísima con la empresa de tener las puertas abiertas para regresar". Tanya Vázquez Tanya Vázquez en el presente | Credit: Instagram Tanya Vázquez La actriz de 44 años explicó que tenía 9 años sin grabar una telenovela, pero "de estar en pantalla estuve en el 2017 en [el programa] Bailando por un sueño y en la bioserie de Lupita D`Alessio, en el 2019 solamente hice cuatro capítulos en la serie de El dragón y después ya en el 2020 regresaba, pero surgió tristemente y desafortunadamente lo de la pandemia y el covid". Sobre su personaje, Tanya adelantó que llegará para causar polémica y revuelo en la familia Ruiz-Montalvo, que de por sí ya es una familia disfuncional, por lo que dará mucho de qué hablar. Tanya Vázquez Tanya Vázquez, así luce ahora | Credit: Instagram Tanya Vázquez "Voy a llegar a afectar un poquito más por ahí el tema", avanzó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque admite que no es fácil combinar la maternidad con el trabajo, la actriz se siente muy feliz de poder estar desarrollando al mismo tiempo ambas facetas de su vida. Tanya Vázquez Tanya Vázquez y su hija | Credit: Instagram Tanya Vázquez "Es pesadito, pero yo creo que todas las mujeres podemos con eso y más", reconoció.

