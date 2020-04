"No tengo vértigo, tengo terror": Sylvia Sáenz ante el reto más grande de su carrera con 100 días para enamorarnos Tras dar vida a Patricia en Betty en NY, la actriz mexicana enfrenta el reto más grande de su carrera con su participación en el nuevo drama de Telemundo que se estrena el próximo martes 28 de abril. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Regresar a la televisión con un nuevo personaje en 100 días para enamorarnos, drama que Telemundo estrena el próximo martes 28 de abril, después de haber dado vida a la superficial y materialista Patricia Fernández en la exitosa telenovela Betty en NY da mucho vértigo a Sylvia Sáenz. "No tengo vértigo, tengo terror", confesó la actriz mexicana a People en Español durante el panel de realidad aumentada que llevó a cabo la cadena el pasado miércoles. Image zoom Sylvia Sáenz, de Patricia a Jimena Cortesía TELEMUNDO (x2) La talentosa intérprete de 33 años reconoció en el evento que tuvo mucho miedo cuando le ofrecieron formar parte de esta nueva historia debido a lo presente que aún estaba su anterior personaje en el público. "Lo tuve que meditar mucho", se sinceró Sylvia, quien asegura que el miedo sigue estando ahí. "No se fue nunca, pero creo que ese mismo miedo me ayudó a construir algo, espero yo, no solo diferente sino interesante porque es muy complicado empezar a crear un personaje cuando lo primero que tienes en la cabeza es que no se parezca al otro". Image zoom Sylvia Sáenz en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO Sáenz, que interpreta en esta historia a Jimena Sosa, una abogada carismática, dicharachera y con delirios de grandeza que cree que su matrimonio es perfecto gracias a que mantiene con su esposo la llama de la pasión, compartió que se lleva un gran aprendizaje del proyecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En primer lugar de los actores con los que compartí, que son actores a los que yo admiro profundamente", respondió sin dudarlo. "Fue una experiencia superretadora para mí, puedo decir que es el reto más grande al que me he enfrentado. Sucedieron muchas cosas, se sumaron muchos ingredientes… Creo que es un proyecto muy bonito que va a hacer que las personas en sus casas se replanteen muchísimas cosas, sobre todo en estos momentos". Además de con Erick Elías, Sylvia volvió a trabajar en esta ficción con el actor mexicano Héctor Suárez Gomís, quien interpretó al inolvidable Hugo Lombardi en Betty en NY; con la diferencia de que ahora a ambos les tocó ser esposos en la ficción. Image zoom Héctor Suárez Gomís en 100 días para enamorarnos Cortesía TELEMUNDO "[Fue] increíblemente fácil [construir esta nueva relación]. Es increíble lo profesional, lo dedicada y lo disciplinada que es Sylvia", declaró por su parte Gomís. "Desde que hicimos Betty adoré su manera de trabajar. Me parece una gran actriz. En esta [serie] fue facilísimo, de hecho desde Betty nos leíamos los ojos, podemos compartir escena muy fácil", aseveró. Advertisement

