Conoce a Sylvia Sáenz, 'la peliteñida' de Betty en NY de Telemundo

Sí, así es. ‘La Güera’ me abrió las puertas de Telemundo y estoy muy agradecida y me siento muy orgullosa de lo logrado. Yo siempre me he considerado una actriz muy afortunada. Soy una mujer de retos, no soporto el conformismo y siempre doy todo en cada proyecto y cuando no estoy trabajando, estoy estudiando o encontrando nuevas formas para mejorar y seguir creciendo. Soy terca, soñadora, intensa, muy loca, apasionada. Río con el alma, grito con ella, amo mucho y soy muy agradecida con las oportunidades que me da la vida. Tengo muy claro qué quiero y qué no quiero en mi vida profesional y me he trazado un camino, con los años, que me ha traído a un lugar en donde hoy me encuentro muy feliz y plena.