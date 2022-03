A Susana González le hubiera gustado "muchísimo" tener más escenas con su pareja en Mi fortuna es amarte Marcos Montero, pareja de la actriz, también forma parte del elenco de la exitosa telenovela estelar de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana González Susana González; Marcos Montero | Credit: TELEVISA (x2) Susana González vive uno de los momentos más dulces de su carrera como protagonista de Mi fortuna es amarte, la exitosa telenovela que Univision transmite de lunes a viernes en horario estelar. Aunque sus personajes no tienen interacción dentro de la historia, a la actriz mexicana le tocó compartir elenco nuevamente en este melodrama con su pareja, el actor mexicano Marcos Montero, quien interpreta en la ficción al ambicioso William. "Me hubiera gustado muchísimo tener más escenas con Marcos, con mi pareja", reconoció Susana en un reciente Instagram Live con Chema Cortés para la página especializada en telenovelas Noveleando –cuyo perfil en Instagram, @noveleandomx, tiene más de 65 mil seguidores–. Marco Montero Marcos Montero es William en Mi fortuna es amarte | Credit: Mi fortuna es amarte "Solamente nos cruzamos ahí en el club, yo iba saliendo, él iba entrando y no lo pude ni siquiera voltear a ver porque los personajes no se tenían que conocer, pero sí ojalá que en un futuro me toque trabajar con él", aseveró la también actriz de exitosos melodramas como La que no podía amar, Mi marido tiene más familia y Pasión y poder, entre otros títulos. El mejor compañero Con quien sí le tocó grabar a diario muchas escenas en la telenovela fue con el actor mexicano David Zepeda, quien es su pareja en la historia que produce Nicandro Díaz. "Yo estoy feliz de trabajar con David por primera vez. Es una persona muy bondadosa, es muy lindo, muy educado, es un excelente compañero. De verdad que yo lo admiro, lo respeto", expresó la actriz, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram. Susana González David Zepeda y Susana González, protagonistas de Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA Susana destacó la profesionalidad del actor y la forma en la que delineó su personaje porque "siempre tenía el personaje lleno de detalles que a mí me motivaban mucho", aseguró. "Tú puedes ver a un compañero que está muy –perdón, lo voy a decir– como físicamente muy guapo, pero a veces tú dices es que está distraído, está más distraído por cómo se ve que por motivarme en escena, por brindarme, no sé, cosas del corazón, de conectarse conmigo como actor y David de verdad que estaba tan presto, tan concentrado, tan amable y tan dispuesto a tener como la verdad para poder interpretar y enviarle al público la fuerza de la pareja, que sin eso yo creo que las historias no cuajan, entonces estoy muy agradecida con David", dijo. El porqué del éxito Respecto al gran éxito que ha tenido la telenovela, la actriz comentó que es la suma de muchos factores que lograron engranar a la perfección en esta producción. "Yo creo que la sinceridad en la construcción de los personajes, que cada uno de los personajes está muy bien delineado y [que] está impregnada la historia de mensajes de valor", subrayó. Susana González Susana González es Natalia en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "Yo creo que son personajes muy fuertes que a la gente le hicieron como de cierta manera comparar un poco lo que está sucediendo en la telenovela con su propia vida porque nos escriben muchísimas personas así a través de redes sociales [y] nos lo dicen en la calle y yo creo que eso emociona más, cuando se parece más a tu vida y cuando dices 'es que yo tengo esta situación y la podría solucionar así o aprendí acerca de cómo luchar por un amor, cómo luchar por una relación'. Eso es muy lindo", agregó la intérprete de 47 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La villana? Si bien finalmente se quedó con el personaje protagónico de la historia, Susana contó que el productor también la tenía contemplada en un inicio para interpretar a una de las villanas. Susana González Susana González es Natalia en Mi fortuna es amarte | Credit: TELEVISA "No sé qué villana era, pero me decía que me tenía en una terna, pero no me decía nada más. Cuando me dijo 'sabes qué mi Susi, es el personaje protagónico' yo ni siquiera sabía tanto, entonces de verdad que fue una sorpresa muy grande y fue como un amor paulatino". Mi fortuna es amarte se transmite a las 9 p. m., hora del Este, por Univision.

