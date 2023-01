¡Entrevista! Susana González orgullosa del trabajo de su pareja Marcos Montero en Vencer la ausencia Mientras que la actriz mexicana protagoniza Mi camino es amarte, su pareja tiene una destacada participación en Vencer la ausencia, ambas telenovelas de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como protagonista de la exitosa telenovela Mi camino es amarte, que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, Susana González se ha posicionado como la actriz más vista actualmente en el horario de máxima audiencia de la televisión de habla hispana. Pero el éxito no solo sonríe a la bella actriz mexicana, también a su pareja, Marcos Montero. El actor mexicano tiene una destacada participación como el esposo de Ariadne Díaz en Vencer la ausencia, melodrama que también registra desde su estreno altos niveles de audiencia y que Univision transmite a las 8 p. m., hora del Este. Marcos Montero Marcos Montero es Misael en Vencer la ausencia (Univision) | Credit: TELEVISAUNIVISION Susana, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, se declara fan del trabajo de Marcos. "Tengo que reconocer el trabajo tan espléndido que está haciendo Marcos, mi pareja. Independientemente de lo que yo siento por él, objetivamente yo de verdad que estoy fascinada porque está haciendo un trabajo impecable en la telenovela", expresa. "Es un personaje tan fuerte y tan duro y lo está haciendo de una manera de verdad excepcional", agrega la actriz, quien el año pasado protagonizó la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte. Susana González Susana González interpreta a Daniela en Mi camino es amarte | Credit: Mezcalent La actriz reconoce que le "encanta" que tanto la telenovela de Marcos como la suya estén al aire actualmente en el prime time de Univision, una seguida de la otra. Marcos Susana González y su pareja Marcos Montero | Credit: Mezcalent "Ya poco a poco nos vamos acercando, algún día en ficción nos toparemos por ahí y seguro va a ser un malvoso porque le encanta hacer villanos", comparte entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Susana espera poder actuar pronto con su pareja en algún proyecto. "Ojalá que pronto podamos actuar en algún proyecto", expresa.

