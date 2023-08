Susana González con nueva telenovela, Gabriel Soto hará una pausa, y más ¡De telenovela! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Susana González Credit: Mezcalent (x2) Angelique Boyer y Sebastián Rulli inician grabaciones en México de una nueva historia, Minas de pasión ya se estrenó en México, y más ¡De telenovela! ¡Mira la actualidad del mundo de las telenovelas de un vistazo en 5 imágenes! Empezar galería Exitoso estreno Minas de pasión Credit: TelevisaUnivision Minas de pasión, telenovela que Univision estrenará el próximo martes 29 de agosto a las 10 p. m., hora del Este, aterrizó este lunes en México a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas. En su capítulo de estreno, el melodrama que protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León "se colocó como líder de audiencia en la barra vespertina de la televisión abierta al registrar 4.8 millones de personas", según se encargó de difundir TelevisaUnivision. De acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México, "el inicio de la telenovela superó a su competencia por 82%". 1 de 5 Ver Todo Anuncio Anuncio Tomará una pausa Gabriel Soto Credit: Instagram Gabriel Soto Tras finalizar las grabaciones de la telenovela Vencer la culpa, Gabriel Soto hará una pausa en su carrera por motivos de salud. "No me retiro de las telenovelas, llevo mucho tiempo construyendo una carrera importante dentro de este medio y gracias también a toda la gente que me he mantenido aquí durante ya 25 años, pero sí voy a tomar una pausa porque sí tengo un tema de salud de las cervicales", declaró recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos. "Sí tengo dos hernias en las cervicales, sí me tengo que atender, no estoy gravísimo, no estoy mal, pero finalmente también son cosas que ya van pasando con la edad". 2 de 5 Ver Todo Inician grabaciones Angelique Boyer Credit: ViX Angelique Boyer y Sebastián Rulli comenzaron a grabar en México como protagonistas para ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, una nueva versión en formato serie de la exitosa telenovela El extraño retorno de Diana Salazar. "Estamos muy felices de anunciarles que ya arrancamos las grabaciones junto a un gran elenco. Estamos trabajando con mucha entrega, pasión y amor. Queremos sorprenderlos con la nueva versión de esta emblemática historia", compartió Boyer desde su perfil de Instagram. 3 de 5 Ver Todo Anuncio Con nueva telenovela Susana González Credit: Mezcalent Tras su exitoso protagónico en la telenovela Mi camino es amarte, Susana González regresará pronto a los foros de grabación de Televisa San Ángel de la mano de la productora Angelli Nesma. "Es un personaje hermoso, es un personaje que me tiene muy entusiasmada", expresó la actriz mexicana ante las cámaras de Televisa Espectáculos sin revelar más detalles. 4 de 5 Ver Todo Llega a su fin Mujer Credit: UNIVISION El drama turco Mujer, que Univision transmite de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, ya tiene fecha para "su gran final". La historia protagonizada por la actriz turca Özge Özpirinçci se despedirá de la pantalla de la cadena hispana el próximo lunes 28 de agosto. "Confesiones, descubrimientos y el encuentro más esperado. Mujer, gran final el próximo lunes a las 10 por Univision", anuncia desde hace días Univision. 5 de 5 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Susana González con nueva telenovela, Gabriel Soto hará una pausa, y más ¡De telenovela!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.