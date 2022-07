Susana González y Gabriel Soto ¡protagonizarán la telenovela Los caminos del amor! La actriz mexicana y el galán mexicano serán los protagonistas del nuevo melodrama del productor de Mi fortuna es amarte, Nicandro Díaz, cuyo título provisional es Los caminos del amor. Ximena Herrera y Mark Tacher serán los antagonistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana Susana González y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent (x2) De Mi fortuna es amarte a Los caminos del amor (título provisional). Nicandro Díaz, productor de la exitosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Susana González y David Zepeda, presentó este miércoles en una conferencia de prensa en México a los protagonistas de su nuevo melodrama: Susana González y Gabriel Soto. "Es una gran responsabilidad que tomo con toda la humildad, con todo el agradecimiento, con toda la disciplina que siempre le pongo a mis personajes, a mi trabajo", expresó emocionado Soto. El actor mexicano, quien encabezó hace tan solo unos meses el elenco el melodrama Amor dividido como Max Stewart, se adentrará en esta historia en la piel de un operador de tráiler que se entera años después de que tiene una hija que fue dada en adopción a un matrimonio. "Mi personaje se llama Guillermo Santos, le dicen Memo, y es un personaje increíble porque es totalmente diferente a lo que he hecho en toda mi carrera", contó. "Es un trailero, tiene una empresa de tráileres y es un personaje humilde, trabajador, luchón... Pero sobre todo y lo más importante es un hombre que va a rescatar los valores familiares. Es un hombre que se preocupa por la familia, que lucha por la familia. No les quiero adelantar una situación que le pasa en el primer capítulo y por la cual conoce al personaje de Susana, pero es un personaje siempre echado para adelante, siempre amigable, siempre agradable, siempre positivo, siempre chambeador". Gabriel Soto Gabriel Soto | Credit: Mezcalent Soto, quien ya alcanzó los 4 millones de seguidores en Instagram, tendrá como pareja en esta nueva telenovela a Susana González, quien se apodera cada noche del prime time de Univision como protagonista del exitoso melodrama Mi fortuna es amarte. Susana González Susana González | Credit: Mezcalent Curiosamente, la actriz mexicana volverá a trabajar bajo la batuta de Nicandro Díaz ahora con un nuevo personaje: Daniela. "Hace un año exactamente estábamos aquí en este mismo lugar presentando a nuestra anterior telenovela, que quedamos superagradecidos y contentos con la respuesta del público, y hoy venimos presentándoles este proyecto tan hermoso. Gracias al público de verdad porque sé que nos acompañó en tu producción pasada y que lo va a hacer también en esta producción porque les vamos a brindar una historia linda, llena de valores, con personajes muy bonitos", declaró. Sobre su personaje adelantó: "Es una mujer muy creativa. Se dedica a algo que a mí me fascina: las flores, el paisajismo, a hacer jardines… Ella vive en un mundo muy especial. Le encanta recibir amor, dar amor. Su sueño era tener una familia, desgraciadamente de manera natural no lo pudo hacer, pero adopta a una niña preciosa y ella lucha por tener una familia perfecta pero en cuanto a amor, amor desde lo más profundo de su corazón. Y se da cuenta de que dentro de su familia se va a tener que enfrentar a un gran desafío". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ya habían compartido elenco, Soto y González nunca habían tenido la oportunidad de estelarizar juntos un melodrama, por lo que esta será su primera vez. "Se trata de una historia sencilla en apariencia, pero de una gran profundidad, pletórica de valores como tenemos la intención siempre de trabajar porque no podemos olvidar que el hacer un contenido de esta naturaleza conlleva una gran responsabilidad: además de entretener tratar de enviar sencillos mensajes que nos aporten algo más para la vida diaria", contó el productor sobre el proyecto cuyas grabaciones iniciarán próximamente. El melodrama, que se estrenará en México en noviembre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, tendrá como villanos a Ximena Herrera y Mark Tacher. "[Estoy] muy feliz de estar de regreso en casa después de muchos años, estuve perdida por ahí (ríe) en otros proyectos, pero gracias a Nicandro nuevamente que me regresa a esta que es mi casa, Televisa, que aquí estudié, que aquí empecé hace 18 años. Muy emocionada con un personaje totalmente diferente a mí, que eso es lo que más me llamó la atención cuando me dijo Nicandro: 'Tengo algo que ofrecerte y que es completamente distinto a ti'", comentó Herrera. Ximena Herrera Ximena Herrera | Credit: Mezcalent Tacher, por su parte, declaró: "[Estoy] muy contento de regresar [a Televisa] con este elenco, muy contento de regresar con esta historia y sobre todo con este personaje, que me encanta desde el nombre. Se llama Fausto. Este hombre es un ser humano que no se va a detener ante nada para obtener absolutamente todo lo que necesita hacer en la vida". Mark Tacher Mark Tacher | Credit: Mezcalent "Tiene muchas venganzas por hacer, tiene muchas cuentas por cobrar y muchas cosas que la vida cree que le debe a él que precisamente va a hacer absolutamente todo por conseguirlas", agregó.

