Susana González y Gabriel Soto inician grabaciones de Los caminos del amor ¡con cambio de look incluido! El nuevo melodrama del productor de Mi fortuna es amarte comenzó a tomar forma este lunes en México. Mira aquí las primeras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 25 de julio iniciaron en México las grabaciones de Los caminos del amor, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que está a cargo del productor Nicandro Díaz, responsable de exitosos títulos como Mi fortuna es amarte y Amores verdaderos. "Hoy es un día especial ya que hoy iniciamos las grabaciones de este increíble proyecto", no tardó en escribir su protagonista masculino a través de su cuenta de Instagram. "Un gran reto en mi carrera, del cual estoy aprendiendo y disfrutando muchísimo. Muchas gracias Nicandro Díaz [productor] por creer en mí y darme este maravilloso personaje, 'Memo', que estoy seguro les va a encantar", agregó emocionado el intérprete de 47 años. Los caminos del amor Primer día de grabaciones de Los caminos del amor | Credit: Instagram Los caminos del amor Precisamente, Soto fue de los primeros actores en comenzar a grabar sus escenas en esta historia que se estrenará en México el 7 de noviembre a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Mark Tacher, quien se adentra en la piel del vengativo Fausto, el antagonista principal del melodrama, también dijo presente en esta primera jornada de grabación. Mark Tacher Mark Tacher es Fausto en Los caminos del amor | Credit: Instagram Mark Tacher "Primer día de trabajo. O como bien se dice: 'Otro día en la oficina'. Y me gusta la vista", escribió junto a una imagen en la que destapa el look que lucirá su personaje. Gabriel Soto Mark Tacher y Gabriel Soto en Los caminos del amor | Credit: Instagram Los caminos del amor Igual de emocionada que sus compañeros se mostró la protagonista de la telenovela, Susana González, quien se dejó ver con un look completamente diferente al que lució recientemente como protagonista del exitoso melodrama Mi fortuna es amarte. Susana González Susana González con nuevo look para Los caminos del amor | Credit: Instagram Susana González "Que Dios nos ayude y nos acompañe en éxito para todos, échennos la bendición", expresó la actriz mexicana en sus historias de Instagram, donde roza el medio millón de seguidores. Los caminos del amor gira alrededor de 'Memo' (Soto), un operador de tráiler que se entera años después de que tiene una hija que fue dada en adopción a un matrimonio. "'Memo' es un personaje humilde, trabajador, luchón… Pero, sobre todo –y lo más importante–, es un hombre que va a rescatar los valores familiares. Es un hombre que se preocupa por la familia, que lucha por la familia. No les quiero adelantar una situación que le pasa en el primer capítulo y por la cual conoce al personaje de Susana, pero es un personaje siempre echado para adelante, siempre amigable, siempre agradable, siempre positivo, siempre chambeador", contaba Soto semanas atrás sobre el personaje que le toca interpretar en esta historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama también cuenta con las actuaciones de Ximena Herrera, Sara Corrales, Mónika Sánchez, Alberto Estrella, Leonardo Daniel, Carlos Said y el hijo de Maribel Guardia.

