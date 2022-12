Susana González revela lo que tiene en común con su personaje en Mi camino es amarte Susana González reveló lo que aportó de ella a 'Daniela', su personaje en Mi camino es amarte Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana González reveló lo que aportó de ella a 'Daniela', su personaje en Mi camino es amarte (TelevisaUnivision); experiencias propias de su papel de mamá al lado de sus dos hijos de 12 y 13 años. "Son dos cosas específicas que yo, Susana, le he aportado a mi personaje. Siempre la niña le pide '¡mami, quédate cinco minutitos más!', al momento de que la va a dormir, le dice 'cierra tus ojitos' y hacen como su pequeña oración y ritual cada noche y tenemos muchas escenas así, y siempre me dice 'cinco minutitos más'", dijo a MezcalTV. "Y ese momentito en que te metes a la cama con tus hijos, los arropas y te quedas ahí platicando hasta que ellos se duermen, eso yo lo sigo haciendo todavía. Mis hijos ya tienen 12 y 13 años y todas las noches, todavía sigo yendo al cuarto de mis hijos y una noche duermo a uno, otra noche duermo a otro; platico, contamos historias y todos los días lo hago". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Susana Gonzalez Credit: Mezcalent Susana sabe proteger la infancia de sus hijos "Y también otra cosa que siento que entiendo muy bien como mamá es el filtro que tienes que hacer y la responsabilidad que tienes de proteger la inocencia de tus hijos, ante cualquier cosa que pueda suceder a su alrededor y proteger la infancia". "Y yo creo que es una responsabilidad de nosotros como adultos, y estos dos personajes lo hacen perfecto con esta niña. Siempre tiene que haber como ciertos sacrificios como padres, como adultos, por amor hacia los hijos y yo creo que esto en esta telenovela se traduce muy bien y yo creo que esto es algo que tanto el personaje de Gabriel y el mismo Gabriel, como mi personaje y yo… y todos los padres que nos vean, van a ver ese guiño hacia la paternidad y la maternidad".

