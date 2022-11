ENTREVISTA Susana González, de Mi fortuna es amarte a Mi camino es amarte: "Daniela es un personaje mucho más jovial" La actriz mexicana protagoniza junto con Gabriel Soto la nueva telenovela estelar de Univision. Hablamos con ella sobre su 'difícil' cambio de look, las diferencias entre Natalia y Daniela y el parecido que tiene con ambos personajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Susana González le costó trabajo en su momento tomar la decisión de cortarse el cabello para protagonizar Mi camino es amarte, telenovela con la que vuelve a apoderarse desde este martes del prime time de Univision tras su exitosa participación protagónica en Mi fortuna es amarte. "En Mi marido tiene más familia yo usaba peluca y nunca nadie se dio cuenta", confiesa. Por lo que su idea inicial era volver a usar en esta ocasión una peluca, pero el personaje necesitaba naturalidad. "Es muy importante que te muevas y se mueva el cabello contigo, que el personaje de Memo, que interpreta Gabriel Soto, te pueda pasar la mano por tu cara y que no haya que tener cuidado de que se vea la peluca, todas esas cosas se las tienes que brindar al personaje para poderle dar más naturalidad y que también podamos sentirnos libres en el momento de la interpretación, entonces valió muchísimo la pena", confiesa la actriz mexicana, quien no pudo quedar más contenta con el resultado final. "Me encantó el look", asevera. "Si de aquí en adelante me piden incluso el cabello supercorto sí lo voy a hacer, me encantó y el público se lo merece". Aunque a priori Daniela tiene muchos puntos en común con Natalia, personaje que interpretó en la anterior telenovela, –ambas son mamás y sufren la infidelidad de su esposo–, Susana asegura que el público que se siente a ver Mi camino es amarte no encontrará a Natalia por ningún lado. Susana González Susana González Left: Susana González fue Natalia en Mi fortuna es amarte | Credit: TelevisaUnivision Right: Susana González es Daniela en Mi camino es amarte | Credit: TelevisaUnivision "Daniela es un personaje mucho más jovial que el otro personaje, que era una señora con un estilo mucho más conservador. Yo creo que esa es una gran característica que las va a separar. Además, tiene una niña de 6 años y [en Mi fortuna es amarte] mis hijas ya eran [grandes]", explica la intérprete de 48 años, quien recuerda que en esa telenovela se convirtió en abuela por primera vez en televisión. Susana González Susana González y su 'hija' Camille en Mi camino es amarte | Credit: TelevisaUnivision "Hay muchos puntos de encuentro, pero también es un proyecto diferente y es un proyecto en donde ustedes ya cuando nos den la oportunidad de que nos acompañen noche a noche se van a dar cuenta de que es algo completamente diferente", puntualiza la actriz. Susana González Susana González, Gabriel Soto y la niña Camille en Mi camino es amarte | Credit: TelevisaUnivision Susana reconoce que se siente identificada con los dos personajes. "A mí me llegan muchísimo ambos porque son mujeres que salen adelante por ellas mismas, que trabajan, que día a día se esfuerzan por mantener a una familia, por llevar una casa; la maternidad es algo importantísimo para ellas y no les ha sido fácil, entonces creo que ambos personajes tienen mucho de mí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz espera que esta nueva historia también sea del agrado del público como lo fue la anterior. "Es una historia llena de ternura, de valores, es una historia llena de mucho sabor y no te puedo decir que mexicano sino latino porque nos representa muchísimo", resalta.

