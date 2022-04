La carrera de Stephania Duque no ha dejado de crecer en los últimos años, convirtiéndose en uno de los rostros colombianos más talentosos y y queridos de su generación. A más de dos años del trágico final que tuvo su personaje, Mariana, en la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso– la actriz de 28 años regresa a la pantalla de Telemundo con un nuevo reto actoral con el que promete no dejar indiferente a nadie. Lo hace como parte del elenco estelar de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, historia que protagonizan Carmen Villalobos y Sebastián Martínez y en la que vuelve a coincidir con varios excompañeros de Sin senos sí hay paraíso, entre ellos Gregorio Pernía y Fabián Ríos.

¿Cómo te sientes de regresar a Telemundo tras el éxito de Sin senos sí hay paraíso?

Primero que nada agradecerles absolutamente por el acompañamiento que la han hecho a mi carrera. Y pues imagínense feliz de volver a una de mis casas, a Telemundo, a quien quiero muchísimo, a quienes adoro porque me abrieron las puertas y permitieron que yo mostrara un poco de mi talento y ahora estoy con un nuevo personaje absolutamente diferente.

Me cambió la vida para siempre haber estado en Sin senos sí hay paraíso. Fue una experiencia inolvidable y un regalito de mi Dios — Stephania Duque

Cuéntanos sobre Milena, tu personaje

Milena es una chica no tan chévere. Realmente ella no está como muy de acuerdo en haber crecido en el seno de una de una familia que no tiene mucho poder económico, el hecho de que la obligan a estudiar como que ella está no muy de acuerdo [porque] no le gusta el estudio; entonces esto siempre le trae unos inconvenientes. A ella lo que le gusta es vivir la vida, pasarla bueno, tener amigos. Yo creo que no me van a querer por unos momentos (ríe), por otros sí y así sucesivamente.

Stephania Duque Stephania Duque | Credit: @robsfotografia_

Hablando de rebeldía, ¿fuiste muy rebelde en tu adolescencia?

Cuando uno está pequeño siente que los papás como que no comprenden mucho lo que uno quiere vivir, experimentar, ser. Uno está tejiendo muchas cosas en ese momento en la vida y digamos que sí en algún momento como que, no sé, le pregunté a mi mamá por qué no me dejaba ir a una fiesta; pero nunca fui de pasarme por encima de su autoridad. Lo máximo que hacía era llorar y llorar, pero nunca, por ejemplo, me escapé de la casa, fui muy poco contestona. Alguna que otra vez lo haría, pero no. Además que también vi mucho el esfuerzo de mi mamá por criarnos y educarnos, entonces al ser hermana mayor eso me hacía tener cierta responsabilidad ante mis hermanos. Lo que hice toda la vida y lo que he hecho siempre es tratar de entender a mi mamá y tener empatía con ella y con la forma en que nos educó.

Milena es muy diferente a Mariana, a la faceta en la que ya me vieron así malísima y rebeldísima. Esta sigue siendo rebelde pero desde otro lado — Stephania Duque

¿Qué faceta de Stephania vamos a ver en Hasta que la plata nos separe?

Milena es muy diferente a Mariana, a la faceta en la que ya me vieron así malísima y rebeldísima. Esta sigue siendo rebelde. Milena es una chica rebelde, pero desde otro lado, no hay maldad, atiende también los regaños de su hermano, de su mamá. Entonces la vemos un poquito más blanca, es un poco más humana. Simplemente es tal vez la representación de los jóvenes actualmente que algunos quieren vivir una vida loca y no hacerle tanto caso al estudio.

Stephania Duque Stephania Duque | Credit: @robsfotografia_

Vuelves a trabajar con varios excompañeros de Sin senos…

Sí, está Gregorio, está Carmen, está Fabián… Yo feliz de volverme a encontrar [con ellos] y yo creo que más que nosotros el público lo recibe de una manera hermosa, les encanta y para nosotros eso es absolutamente grato porque estamos haciendo la fuerza todos para que en este proyecto nos vaya superbien, poniendo el alma, el corazón y haciéndolo con muchísimo profesionalismo.

¿Con cuál de los tres tendrás más interacción en la historia?

No nos vamos a encontrar en muchas escenas porque tenemos universos paralelos, pero hay una sorpresa al final de toda la novela, como unos capítulos antes se empieza a tejer ahí un alguito y me hace estar muy cerca de uno de ellos tres, que no voy a decir cuál es porque si no estaría haciendo demasiado spoiler (ríe).

Siento que he logrado bastantes cosas y que algunas personas desearían estar en mi lugar y eso hay que agradecerlo; sin embargo, hay cosas que me faltan por cumplir a nivel personal y a nivel profesional, entonces estoy tratando de trabajar por eso todos los días — Stephania Duque

Ya han pasado casi 3 años desde tu participación en Sin senos, ¿qué tanto sientes que te cambió la vida a raíz de haber interpretado a Mariana?

Me la cambió completamente. Siento que mi vida dio un giro absoluto, consolidé un público muy importante y muy especial que hasta el día de hoy me sigue, me quieren ver haciendo otros personajes, valoran el trabajo actoral que he hecho hasta el día de hoy y eso ya me pone en un escalafón muy importante de mi vida. Me cambió la vida para siempre haber estado en esta producción y haber formado parte del elenco de Sin senos y de El final del paraíso, fue algo hermoso, fue una experiencia inolvidable y fue un regalito de mi Dios.

Stephania Duque Stephania Duque | Credit: @robsfotografia_

¿Cómo definirías la etapa de tu vida en la que te encuentras actualmente a tus 28 años?

Estoy en una etapa muy linda de mi vida. Creo que he logrado consolidar a nivel personal y profesional varias cosas. Sigo siendo muy ambiciosa, sigo queriendo cumplir muchos sueños, me propongo cada vez más metas, me propongo todos los días levantarme y caminar por ellas porque a veces también cuando uno está chiquito como que tiene más en cuenta los sueños y no te cansas de luchar por ellos. Siento que a medida que va pasando la vida uno como que va perdiendo un poco el norte y entonces trato de ser muy consciente de eso para no dejarme contagiar y más bien seguir luchando por los sueños y por lo que quiero alcanzar. Siento que he logrado bastantes cosas y que algunas personas desearían estar en mi lugar y eso hay que agradecerlo; sin embargo, hay cosas que me faltan por cumplir a nivel personal y a nivel profesional, entonces estoy tratando de trabajar por eso todos los días. Soy mucho más consciente de mi profesión, de lo que hago, de que lo hago con toda la pasión y el amor del mundo y sobre todo con mucha responsabilidad.

