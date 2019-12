Stephania Duque: "Mariana se equivocó tan fuerte que siento que no podía tener otro final" By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía Stephania Duque La actriz colombiana nos cuenta en exclusiva cómo vivió el desenlace de su personaje y si quedó satisfecha con el trágico final que tuvo. Empezar galería Adiós a Mariana Image zoom Cortesía TELEMUNDO Tras tres años formando parte de la exitosa telenovela de Telemundo, Stephania Duque cerró anoche una de las etapas profesionales más importantes de su carrera con el trágico desenlace de Mariana, quien falleció en los brazos de su madre Catalina durante el último capítulo de la saga que protagoniza desde 2008 Carmen Villalobos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement ¿Cómo te enteraste de la muerte de tu personaje y qué sentiste? Me lo esperaba de alguna manera porque había tenido una reunión antes con mi mánager en la que le había dicho que necesitaba saber qué curso iba a tomar la serie porque ya llevaba tres años haciendo el personaje y siempre había tenido un sueño pendiente que es aprender inglés y no lo había poder hacer. Entonces apenas comentamos eso digamos que la decisión fue eliminar a Mariana por decirlo de alguna forma.

¿O sea que tuviste que ver con la muerte de tu personaje?

No, ellos lo decidieron porque yo comenté un plan que tenía. Siento que todos los personajes tienen su ciclo. Todo el mundo quería ver a Mariana reivindicada con su mamá y todo pero a veces la vida no es tan así. La vida no siempre te da segundas oportunidades. Siento que el caso de Mariana es el más desgraciado que hay porque escogió un mal camino desde muy joven y creo que se equivocó tan fuerte que siento que el personaje no podía tener otro final.

¿Tenías miedo de que el público se cansara de tu personaje o que tú misma te terminaras cansando? Sí, siempre también existe ese miedo, digamos que en mi caso no lo tuve tanto porque para serte honesta siento que Mariana tuvo tantos matices y tantos momentos que nunca se veía igual; sin embargo obviamente uno como persona va queriendo otras cosas, siempre como que piensas y dices 'bueno si Telemundo va a hacer otra serie ojalá me tuviese en cuenta para hacer otra cosa, otro personaje' y de pronto desarrollar un personaje más blanco… Todas esas incógnitas siempre están porque uno cuando es creativo le gusta estar todo el tiempo como reinventándose…

Eso le pasó a muchos actores de la serie...

Sí, yo creo que realmente cuando sientes como artista que quieres hacer de pronto otra cosa van diciéndote como 'ok, aquí no te podemos dar pero te podemos dar en otro lado', que fue un poco lo que le pasó a Majida Issa. Ella en algún momento dijo 'ya no quiero hacer más de La diabla', se fue a hacer otras cositas y ahora regresa pronto con Operación pacífico, entonces eso es como el cauce normal de las carreras artísticas.

¿Cómo fue para ti grabar la escena de la muerte de tu personaje?

Fue muy duro. Recuerdo que en ese momento llegó Telemundo a hacer unas cápsulas de promoción porque aún no se había lanzado esta temporada, entonces me hicieron la pregunta de '¿qué estás haciendo hoy?' y cuando me lo dicen yo digo 'Mariana se muere' y se me desgarraron las lágrimas porque obviamente son muchas emociones, muchos sentimientos, demasiados recuerdos. Es un trabajo que se hizo con todo el amor y el corazón. Es como una nostalgia de ver el camino logrado y de ver que finalmente se cumplió con un objetivo. Hasta ahí fue, hasta ahí tenía que ser y de principio a fin se cumplió a cabalidad.

Entonces Mariana tuvo el final que se merecía...

Sí, siento que sí. No le pudo haber ocurrido otra cosa, a no se ser que quedara como loca o algo así y entrara en un cambio de verdad porque lo que ella hacía ya era demasiado. Entonces siento que no puede ser algo así como gratuito de que 'ay no ella ya es buena de la noche a la mañana porque tal cosa le pasó', no, yo siento que era mucho más fuerte.

¿Cuál sería ese mensaje que te gustaría darle al público? Yo lo que más puedo decir y se me ponen los pelos de punta cuando me preguntas eso es que gracias, y no solo al público, a Telemundo, a FoxTelecolombia, a Gustavo Bolívar, a mis directores, a los actores que entraron en escena conmigo, a la parte técnica que estuvo conmigo en el proceso, a ustedes los periodistas que en todo el mundo estuvieron engrandeciendo la carrera y pendientes del avance de cada momento especial del personaje. Realmente lo único que pudo decir es gracias porque hoy por hoy Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso tiene tantas temporadas es por eso, por el empeño que cada quien le puso. Creo que esa es una palabra muy corta pero que encierra demasiadas cosas. Y como enseñanza digamos a los jóvenes decirles que ojalá y Dios quiera que pudieran todos escoger el camino del bien y que le hicieran muchísimo caso a sus padres porque yo estoy segura de que lo único que quieren ellos para sus hijos es el bien, que escojan los buenos caminos siempre y que estén bien guiados.

Se cierra un ciclo muy importante pero se abre otro...

Sinceramente me quiero enfocar ahora un año entero a estudiar inglés porque siento que lo necesito aprender lo suficientemente bien precisamente para poder hacer otras cosas. Ahorita requieren muchos elencos bilingües. Nada más por ejemplo hablando de la misa casa, Telemundo buscó para Betty en NY que todo su elenco supiera inglés y no fue una serie rodada en inglés, entonces digamos que eso te abre más posibilidades y yo no quiero estar atrasada. Quiero entregarle a todas las productoras una opción más de parte mía. Vamos a ver para dónde es que me voy a ir porque todavía estoy esperando papales, esto es un tema largo, desde que salí de Sin senos sí hay paraíso estoy haciendo los papeles y nada que me los dan.

¡Síguele la pista!

No dejes de seguir a Stephania Duque a través de su perfil de Instagram –@stephaniaduque– para estar enterado de todo lo que suceda con la actriz colombiana.

Stephania Duque: "Mariana se equivocó tan fuerte que siento que no podía tener otro final"

