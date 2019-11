Formar parte desde hace tres años de una de las series más exitosas de la televisión de habla hispana con un personaje que despierta pasiones entre el público y, además, contar con millones de seguidores alrededor del mundo que siguen y aplauden a diario a su trabajo no ha hecho que Stephania Duque pierda ni un ápice de su sencillez y humildad. A sus 25 años, la joven actriz colombiana disfruta de las mieles del éxito de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso sin dejar de tener los pies sobre la tierra. El largo e incierto camino que ha tenido que recorrer, a pesar de su juventud, hasta llegar hasta este momento tan dulce de su carrera en el que se encuentra ha hecho que hoy Duque valore mucho más todo lo bueno que le está pasando gracias a Mariana. Y eso se nota nada más comenzar a hablar con la actriz. Stephania no tiene afortunadamente nada que ver con el personaje que interpreta en la ficción de Telemundo y que tantas emociones genera en los más de 1 millón y medio de televidentes que la siguen cada noche. Generosa y amable, la actriz desborda madurez e inteligencia en cada una de sus respuestas durante esta charla que mantuvimos con ella vía telefónica en la que Duque hace balance de su participación en El final del paraíso y también nos habla de otros temas más íntimos, como su novio y su deseo de formar algún día su propia familia.

Llevas tres años formando parte de esta exitosa telenovela, ¿cómo los resumirías?

Cada época trae sus frutos, pero a nivel personal y laboral yo creo que esta es una de las etapas más lindas de mi vida. Creo que Sin senos… y El final del paraíso me abrieron puertas que yo jamás pensé abrir y me dieron una exposición internacional que jamás imaginé tener y eso no tiene precio. Creo que lo que me deja emocionalmente y en el corazón es absolutamente grandísimo.

¿Cómo has llevado el hecho de que tu personaje despierte tantas pasiones en el público, tanto buenas como malas?

En un principio fue muy difícil porque la gente al no tener referencias sobre mi trabajo no entendía que solo estaba interpretando un personaje. Me veían como si realmente fuera Mariana. Entonces digamos que esa etapa fue un poco compleja porque casi todo eran malos tratos, pero ya en la segunda temporada siento que van bajando un poco los comentarios odiosos y ahora en esta última todos los mensajes son prácticamente halagando mi trabajo. El crecimiento ha sido superbonito y ha tenido de todo, tanto buenos como malos momentos.

¿Cómo recuerdas a día de hoy tu primer día de rodaje en Sin senos sí hay paraíso?

Por fortuna solo tuve que grabar una escena y no tuve que decir mucho. Fue una escena de avión en la cual como que yo decía muchas cosas con la actitud y la mirada pero realmente en texto fue muy poco. Entonces yo siento que eso me sirvió muchísimo porque no es igual que cuando tienes 20 escenas. Y fue superbonito porque grabé con Cathy Siachoque, grabé con Carmen, grabé con Fabián y con el director de la Unidad 2 y nos recibieron superlindo.

A mí me encantan los niños, me gustan muchísimo. Tengo hermanitos, soy hermana mayor, igual no están tan chiquitos, somos muy contemporáneos todos, pero sí no me pareció difícil ser mamá en la ficción

¿Qué pasaba en ese momento por tu cabeza? ¿Te imaginaste alguna vez el protagonismo que llegaría a tener tu personaje?

Siempre me decían que Mariana iba a crecer pero eso como que nunca salía de comentarios. Yo creo que también querían probar un poco qué tan arriesgado era de pronto darle tanta participación a un personaje y qué tan bien lo hacía, o sea siento que se estaban midiendo como en muchos aspectos. Pero el primer director que tuvo esta serie desde un principio me lo dijo. Me dijo ‘haz bien tu trabajo porque no sabes de aquí para adelante qué te va a pasar'.

Sin duda Mariana ha tenido una evolución importante…

Si a una una niña rebelde cuando va avanzando en su vida no le ponen un freno real yo creo que es muy difícil de llevar la situación y resultan cosas como las que vemos ahora. Entonces si te pones a hilar realmente sí tiene mucha relación que Mariana se volviera así porque siempre se ha sentido como sola y de una u otra manera ha sentido la ausencia de su núcleo familiar. Ella como que al ver todas estas cosas que le hacen falta, a su hermano lo mandan también lejos, su papá también tuvo un problema y no volvió a aparecer… Todas esas cosas hacen que una niña que empezó siendo rebelde siento yo que de alguna manera busque refugio en otras cosas y ella de por sí es muy propensa a buscar la maldad.

Realmente hubiese querido que el personaje se desarrollara de manera distinta para ver de pronto un lado más maternal, pero igual el personaje era malo y había que hacerlo así

¿Ser mamá en la ficción te ha despertado el instinto maternal?

A mí me encantan los niños, me gustan muchísimo. Tengo hermanitos, soy hermana mayor, igual no están tan chiquitos, somos muy contemporáneos todos, pero sí no me pareció difícil ser mamá en la ficción. Realmente hubiese querido que incluso el personaje se desarrollara de manera distinta para ver de pronto un lado más maternal y verle algo de pronto de luz a Mariana en ese sentido, pero igual el personaje era malo y había que hacerlo así y así se hizo.

En la serie tu personaje no logra encontrar la estabilidad en el terreno amoroso; sin embargo en la vida real a pesar de tu juventud llevas varios años de relación…

Así es, tengo 8 años de relación con un hombre hermoso que me apoya desde el principio y que amo con todo mi corazón.

Me encantaría tener un esposo y me encantaría entregarle gran parte de mi vida y mis mañanas y mi despertar y sí es con Robi [su actual pareja] pues mejor

¿Cómo es él?

Mi novio es muy especial y superdetallista. Me apoya en todo lo que pueda, o sea el prepara los casting conmigo, las escenas, todo. Es un apoyo incondicional para mí.

¿Sueñas con vestirte de blanco y casarte?

Por supuesto, me encantaría tener un esposo y me encantaría entregarle gran parte de mi vida y mis mañanas y mi despertar y sí es con Robi [su actual pareja] pues mejor.

A veces tú piensas que esto te va a durar para toda la vida, que vas a tener muchos personajes a partir de que haces el primero y luego te vas dando cuenta de que no

¿Con tanta fama y popularidad que te hace mantener los pies sobre el suelo?

Yo creo que los valores que me inculcaron en casa, creo que eso es lo que me hace ser lo que soy. El no haberlo tenido todo desde muy niña también me hace valorar lo que tengo hoy y el haber visto la lucha de mi madre sacándonos adelante. El haber empezado desde muy chiquita a entender este mundo del entretenimiento también siento yo que me ha hecho tener los pies sobre la tierra porque a veces no se conoce muy de cerca el medio y tú piensas que esto te va a durar para toda la vida, que vas a tener muchos personajes a partir de que haces el primero y luego te vas dando cuenta de que no, de que realmente esto es un tema de suerte, de justo estar en el momento perfecto, a la hora perfecta con las personas perfectas.

Dios me ha mandado a mí las señales y yo simplemente las he tratado de comprender y de afrontar de la manera más profesional que puedo

Digamos que es un poco de talento pero también un poco de suerte…

La suerte es como un término tan raro porque es como si tú te votaras al azar y a veces siento que no es tan así. Obviamente yo también lo nombre pero siento que es más un tema de entender Dios a qué te trajo al mundo. Hay personas que no han podido siento yo que definir a qué vinieron y entonces son obstinadas y como que van por un foco y dicen ‘es que esto es lo mío' y lo que no se están dando cuenta es de que están perdiendo oportunidades a su alrededor. Y siento que justamente eso es lo que a mí me pasó, como que Dios me ha mandado a mí las señales y yo simplemente las he tratado de comprender y de afrontar de la manera más profesional que puedo.

Aunque Sin senos… ha sido tu éxito más grande, antes de llegar hasta este momento de tu carrera has tenido que recorrer un camino que te ha hecho valorar todo…

Exactamente. Muchas veces la gente dice ‘guau de la noche a la mañana es famosa' y lo que no saben es que uno desde muy chiquita le está pedaleando… Muchas veces fui a casting, muchas veces me dijeron que no y muchas veces me dijeron que era hasta mala para esto… Además también esto es una carrera supersubjetiva entonces lo que para ti está bien para otro está mal y que está perfecto. En verdad todo depende del punto de vista con el que lo mires.