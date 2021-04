Stephania Duque graba una nueva telenovela tras El final del paraíso La actriz colombiana forma parte del elenco de La nieta elegida, la nueva telenovela del creador de Pasión de gavilanes que se graba en Colombia. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso– permitió debutar en la televisión hispana de Estados Unidos a un importante grupo de actores colombianos que se ganaron el cariño y la simpatía de la audiencia. Entre ellos estaba Stephania Duque, quien dio vida durante varias temporadas a la hija de Carmen Villalobos. Un personaje que marcó un antes y un después en su carrera. Pero 'Mariana' ya forma parte del pasado de la talentosa actriz colombiana. Hoy, Stephania está comenzando a escribir un nuevo capítulo en su vida profesional que no puede tenerla más ilusionada y emocionada. Y no es para menos. La actriz, quien tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram, graba actualmente en Colombia una de las telenovelas más esperadas del año en el país, La nieta elegida. Stephania Duque Image zoom Stephania Duque | Credit: Mezcalent "Esto me llena de felicidad y alegría infinita. Gracias a todos los que hacen parte de La nieta elegida", escribió este miércoles a través de su cuenta de Instagram. Este melodrama de suspenso cuenta con el sello y la garantía de éxito de uno de los escritores colombianos más reconocidos a nivel internacional, Julio Jiménez. Aunque su nombre puede no resultar familiar para muchos, probablemente haya muy pocas personas que no hayan visto al menos una de sus telenovelas, entre las que se encuentra el éxito internacional de Telemundo Pasión de gavilanes, historia que catapultó a la fama a Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y compañía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephania forma parte del elenco de esta nueva telenovela que protagonizan Francisca Estévez, Carlos Torres, Juliette Pardau y Consuelo Luzardo, quien curiosamente participó en Pasión de gavilanes con el personaje de Melissa, la madre de Benito y Leandro Santos. Pero Duque no es la única integrante de El final del paraíso que se dejará ver en esta historia. Carlos Báez, quien fuera su hermano en la ficción, también forma parte del reparto. Stephania Duque Image zoom Stephania Duque y Carlos Báez juntos de nuevo en La nieta elegida | Credit: Telemundo; Instagram Carlos Baéz El joven actor colombiano compartió este miércoles varias imágenes a través de su cuenta de Instagram en las que aparece acompañado del elenco de la telenovela.

