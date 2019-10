Stephania Duque se aleja de la televisión por este nuevo proyecto de vida La actriz colombiana, quien interpreta a Mariana en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso, pondrá en pausa su carrera como actriz para irse a estudiar a otro país. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las actrices más prometedoras de su generación. Su participación en la exitosa telenovela de Telemundo El final del paraíso la ha convertido, además, en una de las artistas jóvenes más populares del momento en la televisión de habla hispana; sin embargo, a pesar de encontrarse en su mejor momento a nivel profesional, Stephania Duque, quien interpreta a Mariana en la citada historia, ha decidido poner en pausa su carrera como actriz para darle prioridad a su nuevo proyecto de vida. La intérprete colombiana, que suma cerca de dos millones de seguidores solo en Instagram, dio a conocer recientemente a través de sus redes sociales que se irá a vivir durante un año a otro país para poder perfeccionar su inglés. "Hace un tiempo lo estoy planeando como un proyecto de vida tal vez, se puede llamar así, y he estado pendiente de contárselos. Todavía no puedo dar muchos detalles porque hay cositas que faltan afinar pero me voy a estudiar inglés un año, todavía no les voy a decir para dónde, cómo, cuándo arranco, pero es casi que un hecho, es una realidad", contó emocionada Duque por medio de su perfil de Instagram. Image zoom Cortesía TELEMUNDO "Me parece superbonito decirles eso para ver si también logro como inspirarlos por decirlo de alguna manera. Suena un poco loco pero en verdad que siento que el estudio sí es de las mejores cosas que uno puede hacer", agregó la intérprete de 25 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephania, que lleva desde el 2017 interpretando a la hija de Carmen Villalobos –primero en Sin senos sí hay paraíso y ahora en El final del paraíso– deja así en el aire su continuidad en la exitosa telenovela de Telemundo ya que, de haber una nueva temporada, este proyecto de vida que tiene le imposibilitaría seguir formando parte de la ficción de la cadena de habla hispana. Image zoom Mezcalent ¿Será que la actriz dirá adiós para siempre a Mariana? Advertisement

