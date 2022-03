S.O.S. Me estoy enamorando ¡llega a Univision! La telenovela protagonizada por Irán Castillo, Daniel Arenas y el niño Leonardo Herrera ¡ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Arenas Arenas | Credit: TELEVISA S.O.S. Me estoy enamorando llega a Univision. A tres meses de la emisión de su último capítulo en México, la cadena de habla hispana estrenará el melodrama que produjo Lucero Suárez (Te doy la vida, Ringo) con las actuaciones protagónicas de Irán Castillo, Daniel Arenas y el niño Leonardo Herrera, quien dio vida a 'Nico' en la exitosa telenovela Te doy la vida (2020). El melodrama, que también cuenta con las actuaciones de Jorge Salinas, César Évora, Marcelo Córdoba, Ana Patricia Rojo, Alejandro Ibarra, Nuria Bages y Óscar Bonfiglio, entre otros, comenzará a emitirse el lunes 28 de marzo a las 3 p. m., hora del Este. La telenovela medirá fuerzas en su franja horaria de emisión contra el recién estrenado programa de entretenimiento de Telemundo La mesa caliente que conducen Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. La ficción narra la historia de amor que surge entre Alberto (Arenas) y Sofía (Castillo), quienes se conocen por una casualidad del destino cuando sucede un incendio cerca de donde se encontraba Alberto y este sin pensárselo dos veces entra a rescatar a las personas que estaban en el edificio en llamas, entre ellas a Fede (Herrera), hijo de Sofía. Por la premura de llevar a Fede al hospital, Sofía no tiene tiempo de agradecerle a Alberto, pero el hecho quedará marcado tanto para ella como para el pequeño que, a partir de ese momento, lo verá como un héroe. SOS Me estoy enamorando Irán Castillo, Daniel Arenas y el niño Leonardo Herrera en S.O.S. Me estoy enamorando | Credit: TELEVISA Arenas, que tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, reconoció en su día sentirse muy identificado en muchos aspectos con el personaje que interpreta en esta historia. "Yo creo que la principal [virtud que tenemos en común es] el amor a su familia. No me cuesta trabajo hacer a Alberto porque soy una persona totalmente familiar. Mi familia está por encima de todo y creo que para Alberto también, los defiende a capa y espada y daría la vida por ellos. Y creo que una segunda virtud es el amor por los niños. Es algo que yo traigo desde pequeño. Tengo 13 sobrinos en mi casa. Para mí no fue difícil hacer armonía con Leo y este personaje. Siempre me he considerado un soñador y un hombre niño", llegó a comentar el actor colombiano, quien disfrutó mucho poder adentrarse en la piel de un superhéroe de carne y hueso. Daniel Arenas Daniel Arenas es Alberto en S.O.S. Me estoy enamorando | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que le hace falta mucho a nuestra sociedad hoy en día ver personajes así, historias así porque nos recuerdan lo fácil que es la vida, lo sencillo que es todo", dijo.

