Sonya Smith: "En este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera" La actriz estuvo este jueves como invitada en el programa La mesa caliente (Telemundo). "Es muy chistoso porque hay algunos de los pacientes que me dicen 'yo te conozco'". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sonya Smith Sonya Smith | Credit: Mezcalent Sonya Smith fue durante muchos años un rostro muy presente en las producciones de Telemundo. La actriz empataba prácticamente una telenovela con otra. En los últimos años, sin embargo, la protagonista de exitosos melodramas como ¿Dónde está Elisa? y Marido en alquiler se ha mantenido un poco alejada de la pequeña pantalla. La actriz, quien solo en la red social Instagram supera los 700 mil seguidores, reapareció este jueves en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde recordó su participación protagónica en la exitosa telenovela Cara sucia y habló de su vida actual como enfermera. Sonya Smith Sonya Smith en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Alguien me dijo por ahí 'ella ya no va a ser actriz, ella ahora es enfermera. A mí casi me da un ataque al corazón, yo dije cómo va a ser que mi Cara sucia vaya a dejar la actuación…", le comentó Giselle Blondet durante la entrevista. "No, para nada", aclaró la actriz. "Yo creo que una vez que uno es actor siempre sigue siendo actor. Obviamente en este momento estoy en otra etapa, estoy trabajando como enfermera. Pero no, sigo, me encanta la actuación, es algo que eso siempre va a estar conmigo". Sonya Smith Sonya Smith y Giselle Blondet en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Siendo un rostro tan conocido por mucha gente, Giselle señaló que debe ser impactante para muchos pacientes toparse de repente con ella en el hospital y que sea su enfermera. "Es muy chistoso", reconoció Sonya, "porque hay algunos de los pacientes que me dicen 'yo te conozco'. Me pasaba cuando trabajaba en Los Ángeles, que trabaja como intérprete médico, también me pasaba mucho". "¿Quieres regresar a la actuación?", le preguntó Blondet. "Por supuesto", respondió sin dudarlo. "He hecho algunas cositas, comencé el año haciendo unas pequeñas cosas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonya también se pronunció sobre la evolución que ha experimentado el género de la telenovela desde que protagonizó el exitoso melodrama Cara sucia en 1992 hasta la actualidad. "Hay una diferencia muy grande", aseveró. "Hoy en día las telenovelas son de acción, en esa época las telenovelas eran más románticas, que si la chica pobre que se enamora del rico. Hoy en día ya no es tanto así. Muchas veces creo que ahorita predomina mucho la violencia dentro de los proyectos que hay".

