La madre de Sonya Smith también es actriz de telenovelas La protagonista de exitosos melodramas como ¿Dónde está Elisa? heredó su pasión por el mundo artístico de su madre, quien también se ha dejado ver en las pantallas de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sonya Smith es uno de los rostros más bellos y reconocidos de la televisión hispana gracias a su trabajo como actriz en exitosas telenovelas, entre ellas Cara sucia, ¿Dónde está Elisa? y Marido en alquiler, por mencionar algunas. Muy pocos saben, sin embargo, que la intérprete de 48 años heredó la vena artística de su madre, una reconocida actriz y bailarina de origen alemán. Precisamente fue acompañando a su madre a las grabaciones de una de las telenovelas en las que participó cuando un productor de televisión se fijó en ella y le dio su primera oportunidad. "Cuando yo acompañaba a mi mamá a grabar estaban justamente buscando talentos nuevos para empezar a formarlos para que formaran parte del canal de televisión donde ella trabajaba, entonces me acuerdo que me llamaron y me dijeron: ‘¿estarías interesada? Yo les dije: ‘bueno, vamos a ver’", contó años atrás Smith en un programa de televisión de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ileana Jacket, así se llama la progenitora de Sonya, participó en varias telenovelas venezolanas icónicas, entre ellas Abigail, Leonela y Cristal, en la que también actuó Smith. En las pantallas de Telemundo la pudimos ver en el año 2012 como parte del elenco del exitoso melodrama Corazón valiente que protagonizaron Ximena Duque y Fabián Ríos. En esta historia, en la que Sonya también realizó curiosamente una participación especial, Ileana interpretó a Josefina, una malvada mujer que buscaba vengar la muerte de su hija. Smith y Jacket mantienen una relación muy cercana, tan es así que viven juntas en Miami. "Te amo madre hermosa, gracias por ser tan maravillosa y por existir, por guiarme y creer en mí. Gracias Dios por darme el honor de poder llamarte mamá", fueron las emotivas palabras que Sonya dedicó en 2017 a su mamá a través de Instagram con motivo de su cumpleaños.

