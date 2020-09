La pandemia sorprendió a Sonya Smith lejos de su hogar y de su familia La actriz, que se encontraba en México grabando la nueva temporada de Falsa identidad que Telemundo estrena esta noche, pasó los meses de confinamiento en el país a la espera de poder retomar el rodaje de la ficción. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fernanda, personaje interpretado por Sonya Smith, juega un papel decisivo en el primer capítulo de la segunda temporada de Falsa identidad que la cadena Telemundo transmitirá este martes 22 de septiembre a las 10 p.m., hora del Este. "Es el detonante", avanza la actriz de origen venezolano en entrevista vía telefónica con People en Español. "La emoción y el amor le ganan cuando decide ir a recibir a Ignacio al salir de la cárcel y lo que le sucede le cambia la vida en un segundo y por ende también se la cambia a todo el mundo", explica. Me siento identificada con Fernanda en que es una mujer que ama a su familia por encima de todo y que es capaz de dar su vida por los seres amados. - Sonya Smith La intérprete de 48 años tardó un día completo en grabar la impactante secuencia de escenas que veremos durante el primer episodio y que marcará un antes y un después en el rumbo de la historia. "Yo cuando la vi me quedé impactada porque está muy bien hecha", asegura. Image zoom Sonya Smith Fotógrafo Daniel Alonso Persecución, huida, golpes y hasta una caída que requirió de la intervención de una doble. La producción no escatimó en recursos para que todo saliera a la perfección y se viera como si fuera una escena sacada de la mejor película de acción. "A mí me gusta hacer hasta donde se pueda, siempre dentro de los parámetros donde yo me sienta cómoda y segura y obviamente la producción también siempre está muy pendiente de eso. Pero también hay profesionales que se dedican a hacer eso todos los días de su vida y como digo yo zapatero a tus zapatos". Image zoom Sonya Smith es Fernanda en Falsa identidad Cortesía TELEMUNDO Esta, sin embargo, no es la única escena de acción en la que su personaje se verá inmiscuido a lo largo de la nueva temporada. "En esta segunda temporada vamos a ver un cambio en Fernanda porque sale a relucir su carácter y su valentía, cosa que no pudimos ver mucho en la primera donde ella era simplemente el adorno de su marido", adelanta Smith, quien reside en Miami. Durante el confinamiento tuve el privilegio de que en el edificio donde yo estaba radicada en México había arriba un área que tenía máquinas para hacer ejercicio y nunca iba nadie, entonces siempre subía y tenía el gimnasio para mí sola. Fui muy bendecida en ese aspecto. - Sonya Smith La pandemia los sorprendió en marzo en México en plenas grabaciones de la serie, ¿cómo lo viviste? Yo decidí quedarme en México. Hubo algunos compañeros que viajaron a sus casas a esperar a ver qué pasaba. Yo decidí quedarme porque como no sabía qué iba a suceder tenía el temor que de repente hubiera un cierre de fronteras por toda esta cuestión o hubiese algo que no me permitiera regresar a grabar, entonces lo hablé con mi mamá y mi familia y me quedé aquí. Image zoom Sonya Smith Fotógrafo Daniel Alonso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo pasaste los meses de confinamiento mientras esperabas para poder retomar las grabaciones de la serie? Me dediqué mucho a hacer cosas que me gustan. Tuve el privilegio de que en el edificio donde yo estaba radicada había arriba un área que tenía máquinas para hacer ejercicio y nunca iba nadie, entonces siempre subía y tenía el gimnasio para mí sola. También había una terraza donde podías sentarte a leer. Fui muy bendecida en ese aspecto. [Durante el confinamiento] escuché muchos webinarios que tenían que ver con enfermería, que es una carrera que también estudié, cociné, hice muchas conversaciones por videollamada con mi mamá, con mi familia… Lo traté de llevar de la mejor manera que se podía llevar una situación como esa. Se tomaron extraprecauciones con las escenas que Dulce María tenía para que no hubiese ninguna posibilidad de contagio. - Sonya Smith Finalmente las grabaciones se retomaron en julio, ¿qué tan complicado fue adaptarte a esta nueva forma de producir televisión? A nosotros nos hacían la prueba del COVID-19 dos veces a la semana, los lunes y los jueves, para poder estar seguros, pero no solamente a nosotros como talento, a todo el equipo técnico también. Teníamos las precauciones de la distancia, de las mascarillas… Siento que se hizo de muy buena manera y a pesar de todos esos inconvenientes e incomodidades las cosas fluyeron muy bien. Pudimos terminar en el tiempo que teníamos previsto terminar al retomar, pudimos hacer un buen trabajo, a Dios gracias los contagios fueron mínimos y nunca hubo nadie que estuviese en una situación de peligro. Hubo algunos casos donde se hicieron muchas tomas utilizando el green screen para poder realizar el trabajo sin tener ningún tipo de contacto físico entre nosotros, especialmente con nuestra compañera Dulce [María], que está en la dulce espera, entonces se tomaron extraprecauciones con las escenas que ella tenía para que no hubiese ninguna posibilidad de contagio. Me sentí muy tranquila y muy bien cuidada por parte de todos. Image zoom Sonya Smith Fotógrafo Daniel Alonso ¿Te sientes identificada en algún aspecto con Fernanda? Me siendo identificada en que es una mujer que ama a su familia por encima de todo, que es capaz de dar su vida por los seres amados y en que es una mujer muy íntegra y con valores. Aunque esta es una historia que trata puntos que son bastante delicados en estos momentos se queda todavía dentro de la historia de amor. Lo que mueve esta historia, y lo vemos desde el principio, es el amor. - Sonya Smith Venías de hacer telenovelas o historias más rosas, ¿qué tanto sientes que ha aportado a tu carrera participar en una serie así? Podemos ver a lo largo de los últimos años cómo ha ido evolucionando lo que antes han sido las telenovelas y el melodrama. Ahora las historias son un poco más cortas en cuanto a cantidad de capítulos y ya entran en lo que llamamos series. Esta es una serie más larga. Lo bueno es poder tener la posibilidad a la hora de trabajar de que haya una diversidad para que la gente pueda también disfrutar y decidir qué desea ver. Aunque esta es una historia que trata puntos que son bastante delicados en estos momentos se queda todavía dentro de la historia de amor. Lo que mueve esta historia, y lo vemos desde el principio, es el amor, incluso cuando vemos el primer capítulo. ¿Qué es lo que mueve a que Diego vaya por su madre? El amor. También la justicia. ¿Qué es lo que busca al final todo lo que vamos a ir viendo a medida que se desarrolla la historia? La búsqueda de que las cosas se hagan de la manera correcta, que los malos paguen y que los buenos sean felices. Y creo que es una de las cosas que a la gente siempre cuando va a ver una historia, no importa sea lo que sea, le gusta poder ver porque creo que es parte de nosotros como naturaleza humana. Las pasiones son las que nos mueven: el amor, el odio, la venganza, la justicia, todas esas cosas. Y eso lo vamos a ver en la historia. Falsa identidad 2 se estrena a las 10 p.m., hora del Este, por la cadena Telemundo.

