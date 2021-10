¡De Telemundo a Univision! Sonya Smith participa en telenovela de Televisa La actriz realizó una participación especial en el último capítulo de la exitosa telenovela Si nos dejan, que este lunes llegó a su gran final por la pantalla de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sonya Smith Sonya Smith en el último capítulo de Si nos dejan (Univision) | Credit: Fotógrafo Germán Hernández Aunque a lo largo de su exitosa carrera com actriz ha podido trabajar en diferentes países y empresas, Sonya Smith llevaba más de una década perteneciendo a las filas de Telemundo. Durante los últimos diez años, la actriz de origen venezolano solo se había dejado ver en producciones de la cadena hispana, entre las que destacan exitosos títulos como Tierra de reyes (2014), Marido en alquiler (2013) y ¿Dónde está Elisa? (2010), por mencionar algunas. Por eso no es de extrañar que muchos televidentes se quedaran boquiabiertos al ver este lunes a Sonya en el prime time de la competencia, Univision, en la telenovela Si nos dejan. La actriz realizó una participación especial en el último capítulo de la exitosa historia protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas que marca su debut en Televisa. Sonya Smith Sonya Smith en el último capítulo de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández Emocionada, Smith compartió este lunes un video a través de su cuenta de Instagram en el que se deja ver paseando por las instalaciones de la citada empresa mexicana. "Bueno y aquí el día de hoy en este sitio donde tantas personas, especialmente a actores y actrices, les gustaría trabajar y yo, bueno, con la suerte de tener la oportunidad de hacer algo aquí. ¿Adivinan dónde es? Así es, en Televisa", expresó emocionada la actriz. Sonya Smith Sonya Smith en el último capítulo de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández "Feliz de haber participado en el capítulo final de Si nos dejan", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque se trató de una participación especial muy corta, su debut en Televisa bajo la producción de Carlos Bardasano (Rubí, El dragón) dejó con muy buen sabor de boca a Sonya y no es para menos teniendo en cuenta que el capítulo en el que participó registró este lunes récord de audiencia tras lograr congregar frente a la pantalla de Univision a más de 2 millones de televidentes (P2+) y cerca de 800 mil adultos 18-49 años. Sonya Smith Sonya Smith en el último capítulo de Si nos dejan | Credit: Fotógrafo Germán Hernández ¿Será que pronto la veamos en otra producción de Televisa?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡De Telemundo a Univision! Sonya Smith participa en telenovela de Televisa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.