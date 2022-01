Soltero con hijas aterriza con éxito en Univision como el estreno más visto de una telenovela desde 2020 La comedia romántica que protagonizan Gabriel Soto, Vanessa Guzmán e Irina Baeva sedujo durante su primer capítulo a casi 2 millones de televidentes (P2+). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A dos años de su estreno en México, Soltero con hijas aterrizó este lunes 24 de enero en la pantalla de Univision con gran éxito de audiencia. La telenovela protagonizada por Gabriel Soto, Vanessa Guzmán e Irina Baeva promedió durante su primer capítulo casi 2 millones de televidentes (P2+) y 824 mil adultos en la franja de edad de 18 a 49 años, según datos de Nielsen NPM. La comedia romántica, que también cuenta con las actuaciones de Mayrín Villanueva, María Sorté, Laura Flores, Carlos Mata, René Strickler y Pablo Montero, encabezó en su estreno el ranking de los programas más vistos en el prime time de la televisión hispana de Estados Unidos. 1.Soltero con hijas: 1,967,000 (P2+) 2.¿Qué le pasa a mi familia?: 1,962,000 (P2+) 3.Vencer el pasado: 1,941,000 (P2+) 4.Madre: 1,758,000 (P2+) La telenovela narra la historia de Nicolás (Soto) un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco que lleva una despreocupada vida de soltero y no cree en el amor ni en el matrimonio. Su vida cambia de la noche a la mañana cuando, tras un trágico accidente, queda a cargo de sus tres sobrinas, lo que dará un giro de 180 grados a su mundo. Gabriel Soto Vanessa Guzmán y Gabriel Soto, protagonistas de Soltero con hijas | Credit: TELEVISA "Es una historia que se puede ver en familia porque hay muchas historias entrelazadas y hay para todas las edades. La gente va a ver los problemas que pueden llegar a tener los niños chiquitos, los adolescentes, también los problemas que pueden llegar a tener los adultos… Además, la historia de la pareja principal, que son Gabriel y Vanessa, es muy divertida porque es de esas historias de amor y odio y es muy, muy cómica", comentaba días atrás en una entrevista con People en Español Baeva, quien interpreta a la antagonista de la historia, la enigmática rusa Masha. Estreno de récord El debut del melodrama producido por Juan Osorio se convirtió en el estreno de una telenovela de Univision más visto de los últimos años, llegando a superar en audiencia incluso al debut del exitoso melodrama La desalmada, que en agosto del año pasado se posicionó como el estreno más visto del 2021 en materia de ficción tras promediar 1,708,000 televidentes (P2+). La cadena no registraba una audiencia tan alta en un estreno de una telenovela desde abril de 2020, cuando Como tú no hay 2 sedujo en su primer capítulo a 2,1 millones de televidentes (P2+). Gabriel Soto Irina Baeva, Carlos Mata y Vanessa Guzmán en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cadena líder Univision lideró una jornada más las cuatro franjas horarias estelares frente a las producciones de Telemundo –Exatlón, Hercai; amor y venganza y Malverde: el santo patrón–, donde lo más fuerte continúa siendo el drama turco, que este lunes sedujo a 1,278,000 televidentes (P2+).

