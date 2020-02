¿Cuáles son las telenovelas más vistas actualmente en México? La rosa de Guadalupe lidera el ranking de los programas más vistos de la televisión abierta en México, mientras que Soltero con hijas con Gabriel Soto le sigue en segundo lugar. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Televisa inició el 2020 por la puerta grande. Todas las telenovelas que se transmiten actualmente en su principal cadena de televisión, Las Estrellas, han logrado posicionarse en el gusto del público con altos niveles de audiencia como hacía mucho no se veía en la empresa mexicana, además de liderar, por supuesto, las respectivas franjas de horario en las que se emiten. ¿Pero cuáles son las ficciones más vistas? Analizamos lo que está sucediendo en la televisión abierta mexicana tomando como referencia los datos de audiencia de Nielsen IBOPE México del pasado miércoles 5 de febrero de 2020 publicados por PRODU. La más vista 7:30 PM

La rosa de Guadalupe: 3,8 millones Con cerca de 4 millones de televidentes, el exitoso unitario se encuentra en el primer lugar de audiencia de la TV abierta mexicana. Estrenada en 2008 y con más de 1410 capítulos transmitidos hasta la fecha, el espacio que lleva 12 años de emisión ininterrumpida y que Univision también transmite con gran éxito a las 7 p.m., hora del Este, aborda en cada episodio temas y problemáticas de la sociedad actual. Segundo lugar 8:30 PM

Soltero con hijas: 3,6 millones Soltero con hijas, la comedia romántica que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán, ocupa la segunda posición del ranking de los programas más vistos de la televisión abierta en México tras seducir en cada capítulo a más de 3,5 millones de televidentes. Image zoom Gabriel Soto es el Soltero con hijas La telenovela gira alrededor de Nicolás Contreras (Soto) y Victoria Robles (Guzmán), dos mundos opuestos que se odian y se aman pero que son sorprendidos por la vida y terminan formando una hermosa, divertida y peculiar familia al lado de las tres sobrinas huérfanas de Nicolás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tercer y cuarto lugar El tercer lugar, con 3,3 millones cada una, se lo reparten el melodrama Vencer el miedo que encabezan Paulina Goto y Danilo Carrera y Médicos, Línea de vida con Livia Brito y Daniel Arenas. 6:30 PM

Vencer el miedo: 3,3 millones La telenovela, que ha recibido muy buenas críticas por parte del público y la prensa especializada, se estrenó hace apenas tres semanas y narra la historia de los Durán, una familia que, a la vista de todos, parece ejemplar. Sin embargo, la realidad cotidiana es muy diferente para las mujeres que forman parte de esa familia: Inés Durán (Arcelia Ramírez), quien vive bajo el yugo de su esposo Vicente (Alberto Estrella), un macho déspota; Cristina Durán (Jade Fraser), la mayor de las hijas de Inés y Vicente, que fue alguna vez el orgullo de su padre gracias a ser una promesa de la natación hasta que un incidente la aleja del deporte y Marcela Durán (Paulina Goto), la menor de la familia, que harta de ser vigilada y reprendida por su autoritario padre se refugia en su novio Rommel (Emmanuel Palomares), un joven delincuente sin escrúpulos. Image zoom Vencer el miedo 9:30 PM

Médicos: 3,3. Millones La ficción, que se estrenó en noviembre del año pasado, gira alrededor de un grupo de profesionales de la salud que cotidianamente enfrentan el reto de resolver complejas y críticas situaciones médicas mientras tratan de sanar las heridas de su propia vida. Advertisement

¿Cuáles son las telenovelas más vistas actualmente en México?

