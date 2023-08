Sofía Castro: "Tierra de esperanza significa un escalón muy grande que subí después de muchos años de esfuerzo y de dedicación" La actriz mexicana conforma junto con Carolina Miranda y Andrés Palacios el triángulo protagónico de la actual telenovela estelar de Univision que produce su padre José Alberto Castro. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro no pudo evitar emocionarse en su día al verse por primera vez en el póster promocional de Tierra de esperanza, telenovela que Univision transmite a las 9 p. m., hora del Este. "Tierra de esperanza significa un reto muy grande, significa una gran oportunidad que me dio mi papá [el productor José Alberto Castro] para interpretar a Valentina, significa un escalón muy grande que subí después de muchos años de esfuerzo y de dedicación", confiesa la joven actriz mexicana. Comentabas en su día en la presentación del melodrama que te ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. ¿Qué le diría la Sofía Castro actual a la de los inicios? ¡Qué mala onda! Porque me van a hacer llorar… ¿Qué le diría a mi Sofiíta chiquita? Que sí, que efectivamente todo ha valido la pena, que el amor, la entrega, el hambre, la constancia y sobre todo la pasión hacia esta carrera sirvió para poder llegar hasta el día de hoy a ese gran póster. Y sobre todo que le agradezco porque no se dio por vencida y porque nunca aceptó un no por respuesta. Pablo, mi novio, tiene un rancho y pues me subía medio al caballo pero nada más como a dar la vuelta. Tuve que tomar clases de equitación para que Valentina pudiera montar bien y se viera que es una niña que monta desde muy chiquita — Sofía Castro Sofía Castro Sofía Castro es Valentina en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Llevabas varios años sin dejarte ver en un melodrama mexicano, ¿por qué? Porque se me fueron presentando diferentes oportunidades. La última novela que hice fue Vino el amor, luego hice un cameo en la serie de Luis Miguel, luego hice El dragón, luego estuve en Malverde, como que se me fueron presentando diferentes oportunidades de trabajo. Luego me fui a Los Ángeles, hice una película en Hollywood, como que fui, no sé, probando otras cosas. Y estoy, la verdad, muy feliz de regresar a hacer telenovelas, estoy feliz de regresar con mi papá, estoy feliz de regresar con este personaje. Yo amo mucho hacer melodramas. ¿Qué es para ti Tierra de esperanza? Para mí ha sido un proyecto hermoso, ha sido un proyecto que me ha dejado una familia y unos amigos divinos. Hemos hecho la verdad un gran equipo. Sofía Castro Sofía Castro en una escena de Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu personaje, Valentina? Creo que lo salvaje y lo apasionada que es por las cosas. Valentina no tiene pelos en la lengua, ella va y dice y no le importa y siempre va a querer conseguir lo que ella quiere, y me encanta eso. También lo libre que es, lo salvaje que es, cómo es experta en todo los temas de ganadería, de la tierra, de la cosecha. Me llamó mucho la atención la fuerza que tiene y el amor tan grande que tiene por sus tierras y sobre todo por Santos. ¿Qué tiene Valentina de Sofía Castro? Yo creo que lo apasionada. La pasión por las cosas y por las cosas que amamos las dos. Mi mamá no se pierde la telenovela, la ve todos los días — Sofía Castro Sofía Castro Sofía Castro es Valentina en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela se desarrolla en el mundo campestre, ¿Sofía es más una chica de ciudad o de campo? La verdad era una chica de ciudad, no voy a mentir (ríe). Sí me ha gustado explorar todo esto y ha sido la verdad un viaje muy bonito como el poder meterme un poco más como al campo. Pablo, mi novio, tiene un rancho y pues me subía medio al caballo pero nada más como a dar la vuelta. Tuve que tomar clases de equitación para que Valentina pudiera montar bien y se viera que es una niña que monta desde muy chiquita y que es su día a día, entonces sí me preparé mucho. Tu mamá será la más orgullosa de verte en Tierra de esperanza, ¿ve la telenovela? Claro que ve la novela, le encanta. De repente así la primer semana de 'dime ya por favor qué va a pasar', y yo 'mamá, no te voy a contar'. No se la pierde, la ve todos los días.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Castro: "Tierra de esperanza significa un escalón muy grande que subí después de muchos años de esfuerzo y de dedicación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.