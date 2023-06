Sofía Castro y Fernanda Castro forman parte de la nueva telenovela de su padre José Alberto Castro El productor de exitosos títulos como La desalmada y Cabo ha querido contar con sus hijas en su nuevo melodrama Tierra de esperanza, que se estrena este lunes en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sofía Castro Fernanda Castro; productor José Alberto Castro; Sofía Castro | Credit: Instagram; Mezcalent; TelevisaUnivision El productor José Alberto Castro presentó este jueves en México ante los medios de comunicación su nueva telenovela, Tierra de esperanza, historia que protagonizan Carolina Miranda y Andrés Palacios. El melodrama es muy especial para el productor ya que su hija mayor, Sofía Castro, completa su triángulo protagónico. "Estoy muy contenta, muy emocionada, con mucha nostalgia de verme aquí, de verme en ese póster. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y no lo digo porque sea mi papá, al contrario, sino que 'El Güero' me dé trabajo después de muchos años de carrera y el que esté aquí por mí misma me pone de verdad la piel chinita. Estoy muy agradecida con mi papá por esta oportunidad", expresó la actriz mexicana, quien también es hija de Angélica Rivera. "Obviamente no pudo estar aquí hoy conmigo pero agradeciéndole a mi mamá siempre porque por ella soy todo lo que soy". Sofía interpreta en esta historia que se estrena el lunes en México a Valentina, "una mujer salvaje, valiente y entregada" que se enamora del protagonista. "Se va a meter entre el personaje de María Teresa, que es Caro Miranda, y Santos, que es Andrés Palacios", avanzó. Sofía Castro Sofía Castro interpreta a Valentina en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Sofía Castro Sofía Castro interpreta a Valentina en Tierra de esperanza | Credit: TelevisaUnivision Pero la actriz no es la única hija del productor y Angélica Rivera que forma parte de la telenovela. Su hermana Fernanda Castro también participa en el melodrama, en su caso como cantante interpretando 'Somos', uno de los temas musicales que ambientarán la telenovela. "Mi papá me dio chance de escribirle una canción y se lo agradezco en el alma", expresó Fernanda. Esta es la tercera vez que la joven cantante escribe e interpreta una canción para una telenovela de su padre, antes la pudimos escuchar en los exitosos melodramas La desalmada y Cabo. Fernanda Castro Fernanda Castro | Credit: Instagram Fernanda Castro "Mis papás me aconsejan mucho y me apoyan muchísimo", dijo Fernanda. "Mi papá yo creo que ha de estar más nervioso que yo, pero sí me apoyan muchísimo y me dicen que le eche muchas ganas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tierra de esperanza narra la historia de María Teresa (Miranda), una joven de ciudad que luego de ser una exitosa empresaria se ve obligada a dar un giro radical a su vida al tener que tomar las riendas de su hacienda. El melodrama también cuenta con las actuaciones de Sergio Goyri, Luis Roberto Guzmán, Mariana Seoane, Martha Julia, Nuria Bages, Natalia Esperón, Daniel Tovar, Alejandro Tommasi, Luz María Aguilar, Carmen Becerra, Mimí Morales, Erika García, León Peraza y Clarisa González.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Castro y Fernanda Castro forman parte de la nueva telenovela de su padre José Alberto Castro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.