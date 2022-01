Sobrino de Biby Gaytán actúa en la telenovela Soltero con hijas El sobrino de la reconocida actriz y cantante mexicana participa en la recién estrenada comedia romántica de Univision que protagonizan Gabriel Soto y Vanessa Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Soltero con hijas Biby Gaytán; elenco Soltero con hijas | Credit: Mezcalent; TELEVISA Gabriel Soto regresó este lunes con fuerza a la pantalla de Univision convertido en 'Nico', el protagonista de Soltero con hijas, un gerente de relaciones públicas de un prestigioso hotel en Acapulco cuya despreocupada vida como soltero cambia de la noche a la mañana al tener que hacerse cargo de sus tres sobrinas. "La historia no tiene nada ni de drama ni de cosas feas, es una novela para toda la familia. Muchos niños van a disfrutar de este proyecto porque se cuenta la historia de tres niñas de diferentes edades y entonces creo que muchas niñas y niños de esas edades se van a identificar", contaba Soto en una reciente entrevista con People en Español. Entre el elenco infantil que también aterrizó en la cadena hispana con el estreno de esta comedia romántica que engalana el actor mexicano se encuentra el sobrino de la reconocida actriz y cantante mexicana Biby Gaytán, la inolvidable protagonista de exitosos melodramas mexicanos como Alcanzar una estrella II y Dos mujeres, un camino, y esposa de Eduardo Capetillo. Su nombre es Ruy Gaytán y da vida en la historia que también protagoniza Vanessa Guzmán a Gustavito, el hijo del personaje que interpreta la actriz mexicana Mayrín Villanueva, un niño inocente que tiene una gran fijación por todo lo que tiene que ver con la cultura oriental. Soltero con hijas Ruy Gaytán es Gustavito en Soltero con hijas | Credit: TELEVISA El actor de 12 años, quien tenía 10 cuando grabó la telenovela, es hijo del hermano de Biby, quien también se llama Ruy y es un productor y director de actuación, canto y teatro musical. Ruy Gaytán Ruy Gaytán, sobrino de Biby Gaytán | Credit: Instagram Ruy Gaytán Esta no es, sin embargo, la primera telenovela en la que participa Ruy. El actor infantil actuó hace varios años en la exitosa telenovela Mi marido tiene familia como hijo de los protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, la hermana de Ruy, Karla, de 14 años, se dejó ver el año pasado en la pantalla de Univision como parte del elenco del exitoso melodrama de Televisa Si nos dejan. Ruy Gaytán Ruy Gaytán y su hermana Karla Gaytán | Credit: Instagram Ruy Gaytán Soltero con hijas se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por Univision.

