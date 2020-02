Sobreamor, así es la nueva serie de amor gay de Televisa Susana González encabeza el reparto de esta nueva ficción que tiene como protagonista a un joven homosexual que se encuentra en la búsqueda del amor. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el inesperado y arrollador éxito que tuvieron parejas del mismo sexo como Juliantina y Aristemo en las telenovelas Amar a muerte, Mi marido tiene más familia y Juntos, el corazón nunca se equivoca, Televisa vuelve a apostar por un personaje gay como protagonista de su nueva serie, Sobreamor, una ficción con tintes de comedia dramática y realismo mágico que estrenará el próximo viernes 14 de febrero por blim TV, su plataforma de streaming. La serie cuenta la historia de Martín, interpretado por el actor mexicano Alberto Garmassi, un veinteañero que se encuentra en una absurda y a veces surreal búsqueda del amor. Image zoom Alberto Garmassi A diferencia de lo que sucedió, por ejmplo, con ‘Temo’ (Joaquín Bondoni) y ‘Aristóteles’ (Emilio Osorio) en Mi marido tiene más familia, la trama principal de la ficción no girará sobre el conflicto que puede generar la aceptación de la orientación sexual puesto que en este caso el personaje se ama desde un principio tal cual es y tiene un entorno familiar sano que lo acepta y lo respeta. “Es un chavo normal que busca el amor”, dejó claro Garmassi durante la presentación de la serie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese entorno familiar juega un papel fundamental la actriz mexicana Susana González, quien interpreta a Celia Garza, la mamá de Martín y al mismo tiempo su mejor amiga. Image zoom Susana González es Celia Garza Sobreamor también cuenta con la participación protagónica de la actriz mexicana Tatiana del Real, quien da vida a Gabriela, la mejor amiga de Martín. Image zoom Tatiana del Real es Gabriela La serie iniciará el 14 de febrero por blim TV con el lanzamiento de sus tres primeros episodios y cada viernes se irán estrenando dos nuevos capítulos hasta concluir la temporada. Advertisement

