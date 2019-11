La saga protagonizada por Carmen Villalobos ¡llega a su fin! By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cortesía TELEMUNDO Tras cinco temporadas, la trama encabezada por la actriz colombiana que se estrenó en 2008 como Sin senos no hay paraíso y que actualmente se transmite por Telemundo como El final del paraíso llega a su fin. Empezar galería Fin Image zoom Cortesía TELEMUNDO ¡Ya es oficial! La exitosa saga de Telemundo protagonizada por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y un gran elenco tiene sus días contados. Tras cinco exitosas temporadas, la trama original del libretista colombiano Gustavo Bolívar que aterrizó por primera vez en el prime time hispano en junio de 2008 como Sin senos no hay paraíso pondrá punto final a su historia el próximo lunes 9 de diciembre a las 9 p.m., hora del Este, con el desenlace final de la serie. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El anuncio Image zoom Cortesía TELEMUNDO "Después de 5 temporadas, cada uno de ellos, para bien o para mal, encontrará su propio paraíso en el fin de la saga, no te pierdas el desenlace final de la serie que cautiva a millones", anunció recientemente la cadena de habla hispana en un video promocional en el que se revela la fecha en la que se transmitirá el último capítulo de la aclamada saga encabezada por Villalobos. 2 de 11 Applications Ver Todo Primer capítulo Image zoom Cortesía TELEMUNDO Fue el 16 de junio de 2008 cuando se transmitió el primer capítulo de la exitosa telenovela que en ese momento se hacía llamar Sin senos no hay paraíso. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Primera temporada Image zoom Cortesía TELEMUNDO La primera temporada que fue encabezada por Villalobos y María Fernanda Yepes como Yésica Beltrán alias 'La diabla' duró un año al aire y tuvo un éxito rotundo. Su final, en el que supuestamente moría la protagonista, se transmitió el 22 de junio de 2009. 4 de 11 Applications Ver Todo La secuela Image zoom Cortesía TELEMUNDO 7 años más tarde, Telemundo decidió retomar la historia con la mayoría de su elenco original y el 19 de julio de 2016 estrenó Sin senos sí hay paraíso, una secuela centrada en la vida de Catalina ‘la pequeña’, la hija de doña Hilda y Albeiro, personaje interpretado por Carolina Gaitán. La ficción contó en esta ocasión con Majida Issa como 'La diabla'. 5 de 11 Applications Ver Todo El regreso de Carmen Image zoom Cortesía TELEMUNDO El éxito que tuvo la ficción llevó a su libretista a revivir durante el final de la temporada, que se transmitió el 28 de noviembre de 2016, a Catalina ‘la grande’ (Villalobos), para así seguir dándole continuidad a la saga. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Tercera temporada Image zoom Cortesía TELEMUNDO Con Carmen nuevamente como protagonista, la tercera temporada de la saga -o la segunda de Sin senos sí hay paraíso, según como se mire- aterrizó en el prime time hispano el 24 de julio de 2017 y marcó la entrada de nuevos personajes, entre ellos el esposo y los hijos de Catalina que le dieron otro sabor a la historia. 7 de 11 Applications Ver Todo Cuarta temporada Image zoom Cortesía TELEMUNDO La cuarta temporada se estrenó el 12 de junio de 2018 y supuso la despedida de Majida Issa de la serie y la llegada de una nueva Diabla. 8 de 11 Applications Ver Todo Quinta temporada Image zoom Cortesía TELEMUNDO Con Kimberly como el nuevo rostro de la maldad, la quinta y última temporada de la saga vio la luz el 13 de agosto de este año con un cambio de título: El final del paraíso. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El fin de la saga Image zoom Cortesía TELEMUNDO La ficción llegará a su último capítulo el 9 de diciembre, episodio que pondrá punto final a la saga protagonizada por Carmen. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

