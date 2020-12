Close

¡Ya creció! Así luce a sus 17 años el hijo de Carmen Villalobos en Sin senos sí hay paraíso El actor ya está convertido en todo un hombrecito que continúa desarrollando su pasión por el mundo de la actuación. "Me dio nostalgia mi salida de la telenovela y más porque no alcancé a despedirme de los actores", reconoció en una reciente entrevista. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esteban Díaz recién estaba comenzando a entrar en la adolescencia cuando se integró en 2017 al elenco de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso en la piel del inolvidable Sebastián, el hijo de Catalina (Carmen Villalobos) y Santiago (Roberto Manrique), personaje que terminó interpretando otro actor años más tarde en la secuela de ficción, El final del paraíso, que también encabezó Villalobos. "Sin senos sí hay paraíso fue una experiencia muy bonita [en la] que aprendí de muchas personas talentosas, bonitas. Fui como una esponjita absorbiendo de cada uno. El enfrentarme a una producción tan grande fue la mejor experiencia que he podido vivir", expresó meses atrás el actor colombiano en una entrevista con el programa digital 'Más allá del artista'. En la actualidad, Esteban tiene 17 años –los cumplió en julio– y está convertido en todo un hombrecito que continúa desarrollando su pasión por el mundo artístico. Image zoom El antes y ahora de Esteban Díaz | Credit: Cortesía TELEMUNDO; Instagram Esteban Díaz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi sueño es poder ser un gran actor, hacerme reconocer por mi trabajo, ganarme un galardón y obviamente irme a actuar a las grandes ligas", reconocía en la citada entrevista. El actor, que se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa ficción de la cadena hispana, lamenta a día de hoy no haberse podido despedir personalmente de sus compañeros de la telenovela. Image zoom Esteban Díaz, así luce en la actualidad | Credit: Instagram Esteban Díaz "Sí me dio nostalgia por la salida y más porque no alcancé a despedirme de los actores con los que había estado mucho tiempo, como lo es Roberto Manrique, Carmencita, Stephania, entonces como que sí me sentí un poquito, pero dije: 'La vida da muchas vueltas, de pronto nos encontramos en algún momento'", compartió el adolescente. "Pero ya yo creo que era mi tiempo y fue lo máximo", agregó Esteban.

