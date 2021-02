Close

Silvia Navarro y Carlos Ponce protagonizan escena subida de tono en La suerte de Loli "Soy muy afortunada por haber tenido tan cerquita a este bombón", reconoció la actriz mexicana en las redes sociales. La reacción de Karina Banda no se hizo esperar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Silvia Navarro está disfrutando al máximo de las grabaciones de La suerte de Loli, telenovela que transmite de lunes a viernes Telemundo a las 9 p.m., hora del Este. Además de permitirle ser pareja en la ficción de su amigo, el actor mexicano Osvaldo Benavides, a quien recientemente dedicó unas emotivas palabras a través de las redes sociales, la recién estrenada comedia romántica ha hecho realidad uno de sus grandes sueños a nivel profesional: poder actuar por fin junto a Carlos Ponce. El actor de origen puertorriqueño realizó una participación especial en este melodrama –con escena de cama incluida– que llenó de mucha emoción a la actriz mexicana. "Tuve la oportunidad de compartir escena con un hombre que desde la época de REZO (1998) se robó mi corazón. Hoy considero que soy muy afortunada por haber tenido tan, tan cerquita a este bombón y comprobar que la grandeza de su ser es mucho más que su bellísima cara y voz. Encantador, divertido, profesional, amoroso, generoso, estupendo actor… ", compartió la también heroína de exitosos melodramas como Cuando me enamoro junto a un detrás de cámara de la escena subida de tono que protagonizó de la mano del también cantante. "En fin, me quedo corta al dar gracias a La suerte de Loli y Telemundo por haber hecho un sueño realidad. Claro, con el pequeño detalle que estamos en tiempos de COVID. Con todo y eso fue un regalazo, así que gracias Carlos Ponce, eres una gozadera", concluyó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los más de mil comentarios que generó el vídeo en las redes sociales, se encuentra el de Karina Banda, esposa de Ponce, quien no tardó en comentar la publicación de Silvia. Seguidora del trabajo de la actriz, la presentadora de televisión mexicana reaccionó muy positivamente a la escena compartiendo varios emoticonos de corazones rojos.

