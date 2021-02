Close

Telemundo trae un nuevo galán para Silvia Navarro El actor, que pronto aparecerá en La suerte de Loli (Telemundo), ya trabajó con Silvia años atrás en una exitosa telenovela de Televisa. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La suerte de Loli o, mejor dicho, la suerte de Silvia Navarro. La reconocida actriz mexicana está rodeada de puros galanes en la telenovela que protagoniza actualmente para Telemundo. Pero por si con Osvaldo Benavides, Joaquín Ferreira o Carlos Ponce, entre otros, no fuera suficiente, en los próximos capítulos aterrizará un nuevo galán en la vida de Loli. Se trata del actor mexicano Jesús Moré, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, donde se adentró en la piel del presidente Omar Terán, un personaje que dio mucho de qué hablar durante varias temporadas de la ficción. Aunque no han trascendido los detalles del personaje que dará vida en esta historia, se sabe que comenzará a aparecer en el capítulo 40 y que tendrá mucha relación con el que interpreta Silvia, tal y como reveló el propio Moré en una reciente transmisión en vivo en las redes sociales. Image zoom Silvia Navarro y Jesús Moré | Credit: Mezcalent (x2) El actor, que tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, no puede estar más feliz de compartir set de grabación con una compañera tan generosa como Silvia. "La pura gozadera grabar con esta supermujer y gigante actriz", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, Navarro y Moré ya trabajaron juntos hace varios años en el exitoso melodrama de Televisa Cuando me enamoro, donde sus personajes también tuvieron mucha relación dentro de la historia. "Resulta que este señor y yo fuimos novios en la ficción en Cuando me enamoro. ¿Ustedes se acuerdan de él?", comentó la actriz en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram en compañía del actor durante una de las jornadas de grabación de la telenovela.

