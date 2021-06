Exclusiva: ¿Seguirá Silvia Navarro en Telemundo tras La suerte de Loli? ¿Por qué rechazó protagonizar telenovela en Televisa? ¿Le gustaría participar en una superserie? La actriz responde a todo en esta entrevista exclusiva. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras 100 capítulos al aire, Silvia Navarro se despide esta noche de La suerte de Loli, telenovela que marcó su debut en Telemundo, con un capítulo lleno de emociones. "[El final] es muy bonito, es bellísimo", asegura en entrevista con People en Español la actriz mexicana. "Tiene como que justo por lo que decidí estar en Loli: tiene mensaje, tiene una cosa donde nos acompaña, tiene la belleza con la que lo hicieron porque definitivamente los creativos y la parte técnica de verdad se merecen todos mis respetos, la gente de edición, los cuidados que tuvieron. Siento que la historia al final va a ser justo eso: una historia de esperanza, una historia de amor y una historia bellísima", avanza. La que fuera protagonista de exitosos melodramas de Televisa como Cuando me enamoro y Mi corazón es tuyo reconoce que "pocas veces" se vive lo que tuvo la "fortuna de vivir" en este proyecto que pudo compartir junto a Osvaldo Benavides, Gaby Espino y un gran elenco. Me ofrecieron algunas comedias también aquí en México, pero no tenían el mensaje de Loli Silvia Navarro ¿Qué te hizo aceptar en su día protagonizar La suerte de Loli? Porque tuviste entre manos varias ofertas, entre ellas La mexicana y el güero de Televisa Yo soy una mujer afortunada, doy gracias todos los días de que los productores tengan la fortuna de tomarme a mí para hacer proyectos. Yo estaba en un momento después de Caer en tentación buscando como la historia perfecta para volver y tenía muchas ganas de hacer comedia. Me ofrecieron algunas comedias también aquí en México, pero no tenían el mensaje de Loli, que al final es un mensaje donde ella no es la mamá de los niños ni es familia de Mariana, pero la amistad es la que nos puede salvar, incluso darnos una familia. Me pareció que la calidad que tiene Telemundo y también la oportunidad de poder irme a trabajar con ellos era un buen comienzo para ver cómo se hacen las cosas en otro lugar. Yo desde que tuve la oportunidad de leer el libreto de La suerte de Loli dije: 'Esta es mía'. Y fue complicado obviamente moverse a otro país por mi situación, pero con la fortuna de que pudimos estar en un espacio seguro, en un espacio de armonía. La suerte de Loli Silvia Navarro, protagonista de La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO Fue un proyecto donde no hubo un solo actor que no estuviera entregado, contento. Yo pienso que todo en la vida es la intención y nosotros teníamos la intención de elevar la vibración, la energía del mundo que estaba tan decaída Silvia Navarro Viéndote en pantalla pareciera que hacer reír al público es muy fácil por la naturalidad con la que lo haces, pero sospecho que no será tan fácil, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que también los directores generaban eso. Miguel Varoni ha sido pieza fundamental para que todos llegáramos con buena actitud y propusiéramos y Ricardo Schwarz también alrededor permitiéndonos jugar a todos. Yo pienso que lo más valioso fue que tanto la producción como los directores permitieron que cada uno de los actores hiciéramos nuestra propuesta alrededor de la historia muy de la mano con Sergio, que fue el encargado de toda la trama, entonces siento que fue un trabajo de equipo y al ser un trabajo de equipo uno puede soltarse y cuando uno se suelta salen las locuras que suceden y que son maravillosas y muy difíciles de encontrar. Fue un proyecto donde no hubo un solo actor que no estuviera entregado, contento. Yo pienso que todo en la vida es la intención y nosotros teníamos la intención de elevar la vibración, la energía del mundo que estaba tan decaída y que no se le veía como mucho para dónde y teníamos que hacer de esto un remanso dentro de nuestras fronteras. Yo siempre estoy no solamente agradecida sino abierta a recibir lo que venga y sobre todo de ellos [Telemundo] porque tienen una calidad sensacional Silvia Navarro ¿Qué tanto de improvisación existe en una telenovela como esta? La historia ya estaba planteada, pero te permite jugar. Yo creo que ellos tratan de cuidar que no nos extendamos por los tiempos de las escenas y para que cuadren ciertas cosas que ya no tienen nada que ver en el ámbito de la creación, pero aquí se nos permitió… Bueno yo hice de todo dentro de los lineamientos y también muy de la mano con los escritores. Trataba de cuidar la personalidad de Loli y justificar a Loli a pesar de que después era ya medio dramático todo el asunto, yo decía no podemos perder lo que es y me apoyaron, no solo a mí sino a todos. Osvaldo [Benavides] siempre estaba como muy abierto a ver por dónde va a salir, lo mismo digo de Octavio, o sea no hubo un solo personaje que no jugara, todos jugamos mucho. La suerte de Loli La suerte de Loli | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué sigue para ti después de La suerte de Loli? ¿Te seguiremos viendo en Telemundo? Seguramente. Yo siempre estoy no solamente agradecida sino abierta a recibir lo que venga y sobre todo de ellos porque tienen una calidad sensacional. Yo le agradezco a Karen Barroeta la confianza, la libertad, Marcos Santana, y a todos y cada uno de mis directores, mis fotógrafos… Ojalá sí, esperemos que pronto estemos nuevamente por Telemundo. ¿Te gustaría participar, por ejemplo, en una superserie? Por supuesto, claro, cómo no y además tiene cosas suculentas y deliciosas que uno siempre tiene ganas de hacer. Ojalá sí.

