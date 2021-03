Close

Silvia Navarro se despide entre lágrimas de La suerte de Loli: "Se quedan con cachitos de mi corazón todos" La actriz mexicana no pudo evitar emocionarse al grabar el pasado fin de semana su última escena de la actual telenovela estelar de Telemundo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era la gran estrella del proyecto, la renombrada actriz mexicana de impecable trayectoria que llegaba por primera vez a Telemundo a encabezar una historia. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, Silvia Navarro cautivó a todo el equipo de trabajo de La suerte de Loli desde el primer día con su sencillez, carisma y extraordinario sentido del humor, demostrando con su ejemplo día tras día en el set que el éxito no está reñido con la humildad y el compañerismo. Así lo prueba el mensaje que compartió recientemente el director de la telenovela, Miguel Varoni, en su cuenta de Instagram con motivo del final de las grabaciones de la ficción. "Haber conocido a esta mujer sí que vale la pena. Como actriz, como persona, como amiga, el trato que tiene con la gente en el set… En fin, nos la merecíamos", escribió el también actor. Si para todos sus compañeros fue una experiencia inmejorable haber compartido durante seis meses set de grabación con Silvia, la actriz de 42 años no se queda atrás. La protagonista de la actual telenovela estelar de la cadena hispana no pudo reprimir sus lágrimas al despedirse el pasado fin de semana de su equipo de trabajo, con quienes logró formar una gran familia durante el más de medio año que estuvieron trabajando juntos en Telemundo Center. "La experiencia es de crecimiento increíble y que me hayan dejado reírme tanto y hacer de todo y jugar con todos y que todos se hayan permitido también jugar conmigo", expresó emocionada Silvia el pasado sábado tras grabar su última escena. "Muchas gracias por la oportunidad y se quedan con cachitos de mi corazón todos y esperemos que voten en este momento para que haga otra telenovela", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque las grabaciones llegaron a su fin, la telenovela aún estará al aire varios meses más por la pantalla de Telemundo, donde se transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este. "Y al final todo termina, pero esta historia todavía falta para que ustedes terminen de verla", expresó la actriz por medio de las redes sociales.

