EXCLUSIVA Silvia Navarro, satisfecha y agradecida A punto de finalizar La suerte de Loli (Telemundo), la actriz mexicana concede una entrevista a People en Español en la que hace balance de su participación en esta historia, la cual se mantiene como la ficción más vista de la cadena hispana. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ahora que La suerte de Loli (Telemundo) está por llegar a su fin -el último capítulo se transmitirá el lunes 21 de junio-, Silvia Navarro no puede sentirse más satisfecha de su participación en esta comedia dramática y de la respuesta que ha tenido el público hacia el trabajo de todos. "Nuestra intención desde el principio era hacer reír a la gente, que en los momentos más complicados de la pandemia pudiéramos ser como un remansito donde se la pasaran bien, donde se rieran, donde disfrutaran de las locuras de todos los personajes", comenta la actriz mexicana desde México en entrevista vía telefónica con People en Español. "Y personalmente yo me la pasé bomba. Telemundo siempre tuvo todos los cuidados necesarios, todos los protocolos de covid para que el trabajo se hiciera sin miedo, que nos pudiéramos cuidar, que la disfrutáramos… La verdad yo me siento muy satisfecha de haber podido ir a trabajar en un ambiente seguro y lleno de todo el amor que se dio", expresa. Navarro, que por primera vez protagonizó una telenovela fuera de su país, reconoce que sin el apoyo incondicional de su familia, incluido el papá de su hijo León, le "hubiera sido imposible" organizarse de la manera en la que lo hizo para poder trabajar en Estados Unidos. Silvia Navarro Silvia Navarro | Credit: Instagram Silvia Navarro "Tengo la fortuna de contar no solamente con mi familia, que son mi primer apoyo -incluido el papá de mi hijo, que es parte fundamental para poder hacer las cosas-, el apoyo de gente que está siempre a mi alrededor, que trabaja conmigo y que son amigos, entonces gracias a ellos es que pude moverme porque obviamente las jornadas laborales en los proyectos de televisión son de muchas horas y si no hubiera tenido la fortuna de la ayuda a mi alrededor me hubiera sido imposible", asevera la intérprete de 42 años. Desbordada por tantas muestras de cariño, la actriz quiso aprovechar el espacio para agradecer públicamente el amor incondicional que recibe a diario de sus fans. "Eso es lo más bello que hay en el planeta", admite sin dudarlo. Silvia Navarro Silvia Navarro | Credit: Instagram Silvia Navarro La protagonista de La suerte de Loli asegura que sus fans la hicieron sentir "muy apapachada" durante los meses que estuvo grabando la ficción en las instalaciones de Telemundo Center. "No hubo un solo día que yo no recibiera detalles en el foro, mensajes… Hoy por hoy me entero de la historia y la sufro y la vivo gracias a ellos, así que te utilizaré a ti y a People en Español para agradecerles a cada una de las personas que me dedicaron su tiempo, no solo en ver la historia, sino en compartirla, en hablarnos, en decirnos, en hacer bromas, en jugar con los personajes, en volverse parte de esto... Muchísimas gracias a todas", expresa emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el final de la telenovela a la vuelta de la esquina, Silvia, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, asegura tener en estos momentos "sentimientos encontrados". "[Pero] estoy muy ansiosa de que también la gente en todo el mundo la pueda ver ahora y eso me da mucha emoción", señala la también heroína del melodrama Cuando me enamoro. La suerte de Loli se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

