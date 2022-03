Silvia Navarro presume de su reencuentro con 'Guille' y 'Álex' de Mi corazón es tuyo a 7 años del final de la telenovela Manuel y Pablo, los traviesos gemelos 'Guille' y 'Álex', hoy tienen 16 años. Mira las imágenes del reencuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Navarro Silvia Navarro y los gemelos Manuel y Pablo en la telenovela Mi corazón es tuyo (2014) | Credit: Facebook Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo fue una de las telenovelas que más disfrutó protagonizar Silvia Navarro. La actriz mexicana compartió durante un año set de grabación en esta exitosa historia de Televisa con 7 talentosos niños y jóvenes, Isabella Tena (Luz), los gemelos Manuel y Pablo (Guille y Álex), Isidora Vives (Alicia), Emilio Osorio (Sebastián), Polo Morín (Nando) y Paulina Goto (Fanny), quienes terminaron ocupando un lugar muy especial en su corazón. A punto de cumplirse 7 años del final de la telenovela, la también heroína de exitosas historias como Cuando me enamoro y Amor bravío continúa en contacto con la 'Tropa Lascuráin'. Este lunes, la actriz presumió a través de sus historias de Instagram de su reciente reencuentro con dos actores muy queridos de la telenovela: los traviesos gemelos 'Guille' y 'Álex', quienes están convertidos ya en unos adolescentes que están próximos a cumplir 17 años. ¡Crecieron!", escribió Navarro junto a una de las imágenes que publicó del reencuentro. Silvia Navarro Silvia Navarro y los gemelos de Mi corazón es tuyo | Credit: Instagram Silvia Navarro Las reacciones de los televidentes que en su día vieron la telenovela no se hicieron esperar. "Ya están más altos que Silvia" o "¡Qué bonito seguir viéndolos juntos!", fueron algunos de los comentarios que no tardaron en invadir la publicación que compartieron los gemelos. Silvia Navarro Silvia Navarro y los gemelos de Mi corazón es tuyo | Credit: Instagram Silvia Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque después de su participación en Mi corazón es tuyo se dejaron ver en otras exitosas producciones de Televisa como Mi marido tiene más familia, ficción que grabaron en 2018, desde hace varios años los hermanos Alanis se mantienen alejados de la pequeña pantalla. Manuel y Pablo Manuel y Pablo | Credit: Instagram Manuel y Pablo Como la mayoría de los jóvenes de su edad, el día a día de Manuel y Pablo transcurre habitualmente entre el colegio y la cancha de fútbol, deporte que practican a diario y en el que han conseguido varias victorias, como han presumido a través de su perfil de Instagram. Manuel y Pablo Manuel y Pablo | Credit: Instagram Manuel y Pablo Precisamente, a través de esta famosa red social –donde cuentan con casi medio millón de seguidores– los gemelos se han mantenido en contacto con sus fans.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Silvia Navarro presume de su reencuentro con 'Guille' y 'Álex' de Mi corazón es tuyo a 7 años del final de la telenovela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.